Mondo Duplantis bate el récord mundial en salto con pértiga por 13ª vez en su carrera

Mondo Duplantis supera su récord de salto con pértiga en Budapest (Hungría) AFP .

Publicado por Alejandro Baños 12 de agosto, 2025

Armand Mondo Duplantis volvió a batir el récord de salto con pértiga en Budapest (Hungría), durante el Memorial Istvan-Gyulai, algo que consigue por tercera vez en 2025 y por decimotercera ocasión en toda su trayectoria.

Con solo 25 años, el atleta sueco -nacido en Lafayette (Louisiana)- superó el listón, en su segundo salto, cuando marcaba 6,29 metros de altura.

La primera vez que superó su propio récord este año fue en la localidad francesa de Clermont-Ferrand (6,27) en febrero. Cuatro meses después, en junio, hizo lo mismo en la capital sueca, Estocolmo (6,28).