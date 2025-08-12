Mondo Duplantis bate el récord mundial en salto con pértiga por 13ª vez en su carrera
El atleta sueco superó el listón cuando marcaba una altura de 6,29 metros en Budapest (Hungría).
Armand Mondo Duplantis volvió a batir el récord de salto con pértiga en Budapest (Hungría), durante el Memorial Istvan-Gyulai, algo que consigue por tercera vez en 2025 y por decimotercera ocasión en toda su trayectoria.
Con solo 25 años, el atleta sueco -nacido en Lafayette (Louisiana)- superó el listón, en su segundo salto, cuando marcaba 6,29 metros de altura.
La primera vez que superó su propio récord este año fue en la localidad francesa de Clermont-Ferrand (6,27) en febrero. Cuatro meses después, en junio, hizo lo mismo en la capital sueca, Estocolmo (6,28).