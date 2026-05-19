NBA: Wembanyama se viste de récord para sorprender a los Thunder en el primer partido de la final del Oeste

Publicado por Víctor Mendoza 19 de mayo, 2026

Con 41 puntos y 23 rebotes de un sideral Victor Wembanyama, y tras dos prórrogas, los San Antonio Spurs vencieron este lunes 122-115 en la cancha de los Oklahoma City Thunder en el primer partido de la final de la Conferencia Oeste de la NBA.

Oklahoma City, vigente campeón y primer cabeza de serie del Oeste, hincó por primera vez la rodilla en los actuales playoffs después de barrer por un global de 4-0 a Phoenix Suns y Los Angeles Lakers. Los jóvenes Spurs, que juegan su primera postemporada desde 2019, se ratificaron como la kriptonita de los todopoderosos Thunder, a los que ya superaron en cuatro de sus cinco duelos de fase regular.

Wembanyama le arrebató todo el brillo a Shai Gilgeous-Alexander en la noche en que el canadiense recibió su segundo trofeo MVP (Jugador Más Valioso) consecutivo, al que también aspiraba el fenómeno francés.

"Todavía me queda mucho por aprender y quiero conseguir ese trofeo muchas veces a lo largo de mi carrera", dijo el gigante de 2,24m de altura al reconocer que se tomó este duelo como algo personal.

El jugador más joven con más de 40 puntos y 20 rebotes en un partido de playoffs

A sus 22 años, Wemby demostró que su esperado asalto al trono de la NBA puede llegar antes de lo previsto. A sus marcas de precocidad, este lunes sumó la de ser el jugador más joven con más de 40 puntos y 20 rebotes en un partido de eliminatorias.

En los Spurs, una franquicia con cinco anillos de campeón, sólo David Robinson había completado un registro de al menos 40+20. Con Wemby como muralla en la pintura, la defensa texana secó a Gilgeous-Alexander dejándolo en 24 puntos y 12 asistencias en 51 minutos de juego.

"Sabíamos que iba a ser una pelea de perros, simplemente tenemos que ser mejores", dijo un autocrítico SGA. "Yo en particular tengo que jugar mejor, especialmente contra un equipo de este calibre. Sé de lo que son capaces mis compañeros, de lo que somos capaces como equipo cuando damos lo mejor de nosotros", remarcó el base con serenidad.

Triple decisivo y exhibición en la prórroga de 'Wemby'

Los Spurs dominaron el marcador durante la mayor parte del juego pero los Thunder trataron de defender su imbatibilidad en el último cuarto con un parcial de 15-2 impulsado por el veterano Alex Caruso. El escolta protagonizó uno de los mejores partidos de playoffs recientes para un jugador suplente, con 31 puntos y 8 triples.

Gilgeous-Alexander se sumó con 12 puntos en el último periodo y el alero All Star Jalen Williams (24 puntos), de vuelta tras casi un mes lesionado, aportó también canastas cruciales. Las gradas de Oklahoma City se acabaron de prender cuando Chet Holmgren (8 puntos) colocó un espectacular tapón a Wembanyama sobre la bocina del último cuarto.

Este taquicárdico final dio paso a un trepidante intercambio de golpes en las prórrogas entre los dos mejores equipos de la temporada regular, que resolvió un titánico Wembanyama. El francés forzó la segunda prórroga con un espectacular triple lejano con 27 segundos en el reloj y después convirtió 9 de los 14 puntos de su equipo en el último tiempo extra.

El novato Harper, escudero de lujo

La victoria de los Spurs es todavía más significativa ya que no contaban con el lesionado De'Aaron Fox, el más experimentado de sus líderes. El base, tercer máximo anotador del equipo (15,4 puntos), fue reemplazado a la perfección por el novato Dylan Harper, que firmó una fabulosa cuenta también a la altura de las leyendas con 24 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias y 7 robos.

Únicamente Earvin Magic Johnson había acumulado más de 20 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 5 robos como novato en postemporada. "Teníamos que dar un paso al frente. Todos respondieron al llamado. Teníamos que cubrir la ausencia de nuestro chico, Fox. Con suerte estará disponible para el próximo partido. Simplemente estamos hechos así", dijo Wembanyama en una entrevista sobre el parqué que su compañero Stephon Castle interrumpió para proclamarlo como: "El mejor jugador del mundo".

El segundo asalto de esta apasionante eliminatoria se disputará el miércoles, un día después de que arranque la final del Este entre New York Knicks y Cleveland Cavaliers.