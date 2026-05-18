El Real Madrid anuncia la marcha de Dani Carvajal, su capitán

Publicado por Alejandro Baños 18 de mayo, 2026

El Real Madrid hizo oficial la marcha de Dani Carvajal, su capitán, al término de la presente temporada.

Disputará su último juego con la camiseta del Real Madrid este sábado en el Santiago Bernabéu frente al Athletic Club.

Carvajal, que se va siendo una leyenda para el madridismo, es el último futbolista que quedaba presente en el plantel que le ha dado la última gran época al Real Madrid.

"El Real Madrid C. F. y nuestro capitán, Dani Carvajal, han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada", indicó la institución en un comunicado. "El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial".

Carvajal ha conquistado seis títulos de la UEFA Champions League con la camiseta del Real Madrid, siendo -junto a Luka Modric- uno de los dos futbolistas de toda la historia del equipo en conseguir tales éxitos.

En total, Carvajal ha dado 27 títulos al Real Madrid: seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España, además de las citadas seis UEFA Champions League.

Criado en Valdebebas -cantera del Real Madrid-, Carvajal ha estado 23 cursos en la institución, 13 de ellos en el primer equipo. Ha disputado un total de 450 juegos y ha anotado 14 goles.