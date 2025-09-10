El dominicano José Ramírez conecta un jonrón en el quinto triunfo consecutivo de Cleveland

Publicado por Virginia Martínez 10 de septiembre, 2025

Los Guardianes de Cleveland vencieron 2x0 a los Reales de Kansas City este martes en el Progressive Field (Cleveland), en un juego en que el dominicano José Ramírez conectó su jonrón 28 de la temporada en la Grandes Ligas.

Cleveland sumó su quinto triunfo consecutivo y se mantuvo de cerca en la lucha por el último cupo de clasificación a los playoffs por medio del comodín en la Liga Americana.

Además, el triunfo de este martes marca una diferencia de juego y medio sobre los Reales, que son sus más cercanos perseguidores en la disputa del comodín.

Ramírez, de 32 años, tuvo una jornada de tres imparables y quedó a 20 carreras impulsadas de las 1.000 en su trayectoria en las Grandes Ligas, donde debutó en 2013.

El lanzador Joey Cantillo, por su lado, tuvo una jornada estelar para los Guardianes al lanzar ocho entradas completas en las que permitió cuatro hits, sin carreras.

En otro resultado, los Filis de Filadelfia derrotaron 9x3 a los Mets de Nueva York con vuelacerca incluida de Kyle Schwarber.

Schwarber, de 32 años, llegó a 50 cuadrangulares en la temporada y se convirtió en el segundo jugador de los Filis en alcanzar esa cifra. El otro fue Ryan Howard en 2006.

El dominicano Juan Soto impulsó una de las tres carreras de los Mets y alcanzó las 94 en la campaña en curso.

Los Cachorros de Chicago, en tanto, se recuperaron de tres derrotas consecutivas al imponerse 6x1 a los Bravos de Atlanta.

Cade Horton (10-4) lanzó 6,1 entradas en las que permitió cuatro hits y una carrera.

Chicago sigue en lo más alto de la tabla por el comodín de la Liga Nacional con 82 triunfos y 63 derrotas.

Por otra parte, el dominicano Samuel Basallo fue la figura del partido para los Orioles de Baltimore en la victoria 3x2 en extra innings sobre los Piratas de Pittsburgh.

Basallo, de 21 años, conectó su primer hit para ganar un partido en el undécimo episodio y dejó en el terreno a unos Piratas que habían igualado en el noveno.

Los Tigres de Detroit dieron muestras de su poder en una contundente victoria 12x2 sobre los Yankees de Nueva York.

Con el juego empatado 2x2, los Tigres anotaron nueve carreras en la parte alta de la séptima entrada para marcar la diferencia.

Aaron Judge conectó su cuadrangular 44 de la temporada para los Yankees, con un batazo al jardín central en la parte baja de la primera entrada.

Mientras tanto, Tyler Stephenson se convirtió, con un cuadrangular de dos carreras, en la figura de la victoria 4x2 de los Rojos de Cincinnati sobre los Padres de San Diego.

El venezolano Robert Suárez (4-6), quien ingresó para mantener el empate, permitió las dos carreras decisivas de los Rojos y sufre su sexta derrota de la campaña.

Finalmente, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 7x2 a los Rockies de Colorado con un cuadrangular del dominicano Teoscar Hernández.

Hernández, de 32 años, conectó tres hits en un partido por primera vez desde el 5 de agosto.