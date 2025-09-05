Eliminatorias sudamericanas: Messi brilla en su “adiós” de local mientras Paraguay, Colombia y Uruguay sellan su pase al Mundial

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de septiembre, 2025

En una noche especial para el astro argentino Lionel Messi, la Argentina goleó cómodamente a Venezuela y “despidió” con honores a su capitán e icónico ‘10’, quien marcó por duplicado y regaló una exhibición de fútbol en Buenos Aires, en lo que fue su último partido por eliminatorias mundialistas. En el resto de los partidos que se jugaron en paralelo de la jornada, Paraguay, Uruguay y Colombia también sellaron sus pases al Mundial 2026, organizado en conjunto por Estados Unidos, México y Canadá.

La exhibición de Messi ante una ‘gris’ Vinotinto

Ante su gente y compartiendo escenario con varios talentos jóvenes que apuntan a tomar su cetro —Thiago Almada, Franco Mastantuono y Nico Paz—, Leo Messi volvió a brillar en un partido de eliminatorias mundialistas ante una Venezuela que apenas opuso resistencia.

Con sus dos tantos, a los 40 y 80 minutos respectivamente, el ‘10’ albiceleste se subió a lo más alto de la tabla de goleadores de las presentes eliminatorias. Con las anotaciones de esta noche, Messi alcanzó los 36 goles en clasificaciones mundialistas en 72 cotejos, para un promedio de medio gol por encuentro. Con dichos tantos, el astro argentino se retirará siendo el máximo goleador histórico de las eliminatorias sudamericanas, siete arriba de su amigo y compañero de equipo, el uruguayo Luis Suárez.

El propio Messi confirmó que jugó su último partido con Argentina por eliminatorias, pues el astro anunció que no jugará ante Ecuador en la última fecha. La decisión deja abierto el futuro del capitán albiceleste, quien aún no confirmó su presencia en la próxima cita mundialista.

Por supuesto, Messi se llevó los reflectores en su despedida histórica, pero nuevamente la Argentina de Scaloni volvió a dejar una gran exhibición de fútbol en el Estadio Monumental, esta vez confirmando la gran irrupción de Thiago Almada, presente y futuro de la Argentina, y dejando en evidencia que siguen siendo una de las selecciones más sólidas y con mejor juego del planeta.

Venezuela, en cambio, intentó poner oposición y lo logró de manera relativa hasta el 1-0 de Messi. Una jugada desafortunada de Savarino, quien se resbaló y perdió la pelota en el medio campo, dejó a la Argentina en transición. Paredes, de gran partido, metió un exquisito balón en largo de tres dedos para Julián Álvarez, que dejó solo a Messi en el corazón del área. El ‘10’ se encargó de definir la acción con una sutil picada ante Romo y los defensores venezolanos.

Ya en el segundo tiempo, la desesperación de Venezuela se conjugó con la soltura de Argentina. Los cambios de Scaloni, además, le sentaron bien a su equipo, con Nico González y Lautaro Martínez estampando el 2-0. Luego, Messi y Almada sentenciaron la historia.

Ahora Venezuela, que aún posee el séptimo puesto que da lugar al repechaje, deberá pelear de local ante Colombia para intentar mantener esa preciada posición y tener una chance más de ir al Mundial por primera vez en su historia. Se disputa ese lugar con Bolivia, que también perdió por 0-3 y ahora le toca recibir en la ciudad de El Alto, la más alta de las eliminatorias, a una Brasil ya clasificada. Si Venezuela gana, se asegura el séptimo puesto. Bolivia, en cambio, está obligada a ganar para soñar con el Mundial.

Paraguay, Uruguay y Colombia al Mundial

Casi todo el resto de la jornada, a excepción del Brasil 3-0 Chile, se jugó en paralelo al Argentina-Venezuela y terminó con Paraguay, Uruguay y Colombia sellando sus pases mundialistas.

La gran noticia, sin dudas, la firmó Paraguay, que aseguró su pase mundialista tras empatar a cero con Ecuador en el estadio Defensores del Chaco en la capital paraguaya, Asunción.

Con el resultado, la albirroja se aseguró ir al Mundial tras quince largos años de espera, luego de varios procesos de eliminatorias fallidos. Su última Copa del Mundo había sido en Sudáfrica 2010, cuando llegó a los cuartos de final y llevó al límite a España, que venció a los guaraníes por 1-0 en un partido de infarto. A la postre, aquella selección española terminó consiguiendo su primer Mundial de fútbol.

Luego de asegurar la clasificación, el Gobierno paraguayo anunció feriado nacional, y las calles de Asunción se coparon de algarabía y felicidad tras completar el sueño mundialista de la mano de Gustavo Alfaro, técnico argentino que le cambió la cara al seleccionado albirrojo, que venció a Argentina y Brasil de local y sacó otros grandes resultados contra Uruguay, Colombia, Venezuela, Ecuador y Chile tras su llegada a tierras guaraníes.

En el resto de la jornada, Uruguay venció contundentemente a una Perú ya eliminada y Colombia, también como local, goleó por el mismo resultado a una floja y anticompetitiva Bolivia, que volvió a sufrir un resultado abultado lejos de casa.