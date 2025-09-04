Los Angeles Clippers, Steve Ballmer y Kawhi Leonard, acusados de defraudar a la NBA

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), durante los Playoffs de la NBA 2024-2025 Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 4 de septiembre, 2025

La NBA ha inciado una investigación contra los Los Angeles Clippers y su propietario, el ex director ejecutivo de Microsoft Steve Ballmer, por, presuntamente, haber incurrido en un delito de fraude contra la mejor liga de baloncesto del mundo.

Según afirmó Pablo Torre, presentador del podcast Pablo Torre Finds Out, la franquicia angelina eludió su límite salarial pagando más dinero del reflejado en su contrato a Kawhi Leonard, una de sus estrellas, a través de una empresa fantasma propiedad de Ballmer.

El podcaster señaló que esa compañía, Aspiration -que se encuentra en quiebra desde marzo y está siendo investigada por fraude por las autoridades- contrató a Leonard sin necesidad de hacer ninguna labor a cambio de 28 millones de dólares. De este modo, el jugador habría percibido más dinero para quedarse en los Clippers y no marcharse a otra franquicia.

Nada más hacerse pública esta información, la NBA informó de que ha lanzado una investigación contra los Clippers, Ballmer y Leonard.

Shams Charania, uno de los insiders más importantes de la NBA, dio constancia del inicio de esta investigación.

Clippers: "Es absurdo"

Los Clippers tampoco tardaron mucho tiempo en reaccionar y responder a las acusaciones. La franquicia rechazó que haya incurrido en un delito de fraude, añadiendo que respetan las normas de la NBA y mostrando su apoyo a la investigación.

"Ni los Clippers ni Steve Ballmer eludieron el límite salarial. La idea de que Steve invirtió en Aspiration para canalizar dinero a Kawhi Leonard es absurda", escribió la franquicia californiana en un comunicado reportado por Charania.

"Los Clippers se toman muy en serio el cumplimiento de las normas de la NBA, respetan plenamente las reglas de la liga y acogen con satisfacción su investigación relacionada con Aspiration", agregó.