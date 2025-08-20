El Trump National Doral regresa al calendario del PGA Tour en 2026

Trump, durante el 2022 LIV Golf Invitational Miami en el Trump National Doral AFP .

Publicado por Virginia Martínez 20 de agosto, 2025

(AFP) El campo de golf Trump National Doral, propiedad del presidente Donald Trump, acogerá un torneo del PGA Tour la próxima temporada tras una ausencia de diez temporadas, según confirmó el martes el circuito.

El Blue Monster de Doral fue una parada habitual en el circuito de la PGA durante más de medio siglo, acogiendo un torneo anual desde 1962 hasta 2016, cuando se celebró el WGC-Cadillac Championship.

Sin embargo, el torneo se trasladó de Doral, en el estado de Florida, después de que el patrocinador Cadillac decidiera no renovar su patrocinio y no se pudiera encontrar un patrocinador sustituto.

El circuito del PGA Tour, que había criticado duramente la retórica de la campaña presidencial de Trump en 2016 con respecto a los inmigrantes, trasladó posteriormente el evento a México, lo que provocó una reacción del mandatario en ese momento.

Desde entonces, Doral ha acogido una parada del circuito LIV Golf, financiado por Arabia Saudí.

A partir de la próxima temporada, sin embargo, el campo acogerá el Miami Championship, que se convertirá en uno de los nueve eventos emblemáticos del PGA Tour, los torneos de élite que cuentan con los mejores jugadores del mundo y ofrecen premios de 20 millones de dólares.

"Estamos emocionados de mostrar a los mejores jugadores compitiendo en los campos de golf más emblemáticos", dijo el director ejecutivo del PGA Tour, Brian Rolapp, en un comunicado en el que anuncia el calendario de 2026.

"Inspirados por nuestros jugadores y aficionados, estamos acelerando la evolución del circuito y dando paso a una nueva era de innovación dentro y fuera del campo", agregó.

La relación entre Trump y el PGA Tour: de tensiones a acuerdos

PGA Tour ha mantenido una relación tensa con Trump durante la última década.

El circuito emitió un comunicado en 2015 en el que afirmaba que los comentarios de Trump sobre los inmigrantes mexicanos eran "incompatibles" con su "firme compromiso con un entorno inclusivo y acogedor en el mundo del golf".

Cuando trasladó posteriormente su competición WGC a México por motivos comerciales tras no encontrar patrocinador, Trump reaccionó con enfado, calificándolo de "día triste para Miami, Estados Unidos y el mundo del golf".

"Lo están trasladando a Ciudad de México", dijo Trump en ese momento. "Espero que tengan un seguro contra secuestros".

Pero la relación de Trump con el circuito ha mejorado en los últimos años, ya que el líder estadounidense ha participado en las conversaciones de paz entre PGA Tour y LIV Golf sobre un posible acuerdo para unificar a los dos rivales.