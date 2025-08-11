Álex Palou gana su cuarto título de la serie IndyCar

Publicado por Víctor Mendoza 11 de agosto, 2025

(AFP) El español Álex Palou conquistó este domingo su cuarto título de la serie IndyCar, los tres últimos de forma consecutiva, cimentando su estatus como uno de los mejores pilotos de la historia de esta competición estadounidense.

La estrella del equipo Chip Ganassi Racing aprovechó en el Gran Premio de Portland (Oregón) la primera de las tres oportunidades que tenía para proclamarse campeón.

Palou finalizó en el tercer lugar de la carrera, ganada por el australiano Will Power, y tomó una ventaja ya inalcanzable en la clasificación general con 626 puntos.

El mexicano Pato O'Ward, el único rival que lo amenazaba hasta este domingo, vivió una pesadilla en Portland por un problema técnico de su auto y se sitúa ahora a 151 puntos de Palou.

A sus 28 años, el español posee cuatro coronas de la principal categoría del automovilismo estadounidense (2021, 2023, 2024 y 2025) y sólo es superado por las diez que logró el estadounidense A.J. Foyt y las seis del neozelandés Scott Dixon.

Sus cuatro títulos igualan el palmarés del mítico Mario Andretti, el francés Sébastien Bourdais y el británico Dario Franchitti, el último en encadenar tres victorias consecutivas, entre 2009 y 2011.

Palou, quien nunca ha competido en la Fórmula 1, alcanzó también este año su ansiado primer triunfo en las 500 Millas de Indianápolis, una cumbre del automotor que no consiguió anteriormente ni Fernando Alonso en sus tres intentos ni ningún otro piloto español.

"Es increíble, una locura. No podría estar más feliz en este momento" expresó Palou tras subirse a su monoplaza para festejar el triunfo con los miembros de su equipo.

"Esta ha sido una temporada increíble, son cinco años asombrosos. No tengo palabras para describir lo agradecido que estoy con todos en CGR (Chip Ganassi Racing) y no puedo esperar por más", aseguró.

Sin oportunidades para probarse en la Fórmula 1, al menos hasta ahora, Palou dio el salto a la IndyCar en 2020 y desde entonces fue estableciendo una férrea dictadura con la que este año se ha apoderado de ocho de las 15 pruebas disputadas, lo que le permitió este triunfo por anticipado.