Correa y Brunetta regalan a Gignac la oportunidad de ganar otra Concachampions

Publicado por Williams Perdomo 6 de mayo, 2026

Con un gol elaborado por los argentinos Ángel Correa y Juan Brunetta, los Tigres vencieron 1-0 al Nashville SC y avanzaron a la final de la Concachampions, que será para André-Pierre Gignac la oportunidad de ganar un último título antes de dejar al club mexicano.

Este martes en el estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza -vecina de Monterrey-, los Tigres ganaron con un gol firmado por Brunetta, al minuto 68, a pase de Correa.

Con un marcador global de 2-0, los felinos han llegado a la quinta final de la Copa de Campeones de la Concacaf en su historia.

La semana pasada, Angelito hizo el gol con el que el club mexicano ganó de visita en Nashville, en una jugada en la que previamente participó Brunetta.

"Estoy muy contento por el equipo, venimos haciendo un esfuerzo muy grande con muchos partidos -26 en lo que va del semestre-, pero estamos muy bien preparados. Ya logramos el primer objetivo que era jugar la final de la Conca", dijo Brunetta tras eliminar al Nashville.

Correa y Brunetta lideran la renovación de la época dorada de Tigres, que tiene como cimientos a Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac.

El portero argentino y el delantero francés, ambos de 40 años, siguen vigentes en el plantel y juntos han llegado a las cinco finales de la Concacaf. Y ganaron la de 2020, el único título internacional de los felinos.

Segunda final con Guido Pizarro

Los Coyotes del Nashville pisaron El Volcán con la misma actitud desinhibida que les permitió eliminar, también como visitantes, al Inter Miami en octavos de final, y al América, en cuartos. Sin embargo, les faltó ingenio e intensidad para quebrar el muro defensivo del equipo mexicano.

Durante la primera mitad, los felinos fueron de más a menos en el manejo de la pelota y terminaron agobiados.

En el complemento, los Tigres asumieron la obligación de tratar de ganar el partido con los ingresos de los volantes mexicanos Diego Sánchez y Diego Lainez.

Los hombres del entrenador argentino Guido Pizarro se tornaron más incisivos. El cambio de actitud encendió los ánimos en El Volcán.

Brunetta y Correa volvieron a lucir en sociedad al 68. Angelito dio la asistencia en el área y Juan, con una categórica calma, venció al arquero para el 1-0.

Gignac pasó todo el partido en el banco de suplentes. En los últmos minutos se le veía ansioso, esperando la oportunidad de ingresar al juego, pero Pizarro decidió dejarlo en la banca y asegurar el resultado.