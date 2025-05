Orlando vence al Inter Miami de Messi con un tanto del colombiano Muriel

Publicado por Víctor Mendoza 19 de mayo, 2025

Con un tanto del atacante colombiano Luis Muriel, el Orlando City goleó el domingo 3-0 al Inter Miami en la MLS, agrandando la crisis del equipo de Lionel Messi que ganó solo uno de los últimos siete partidos que disputó.

Muriel abrió la cuenta a los 43 minutos tras recibir un balón largo de su arquero, el peruano Pedro Gallese, y definir ante la salida del portero local, el argentino Óscar Ustari, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, casa del Inter Miami.

Fue el sexto gol del colombiano en la temporada.

Messi disputó los 90 minutos y recibió tarjeta amarilla al minuto 75 por reclamos luego de una falta sobre el uruguayo Luis Suárez quien reapareció tras dos partidos de ausencia por motivos personales.

"Ha sido un periodo de resultados malos", dijo Messi al finalizar el partido. "Hay que seguir trabajando y pensar en lo que viene. Nos quedan tres o cuatro partidos para terminar el mes y terminar de la mejor manera para afrontar el Mundial de Clubes".

Mundial de Clubes a la vista

El Inter debutará en el Mundial de Clubes frente al Al Ahly egipcio el 14 de junio en el Hard Rock Stadium, en Miami, en el partido inaugural del torneo.

"Ahora se va a ver de verdad si somos un equipo en los momentos difíciles, porque cuando todo va bien es muy fácil, pero cuando llegan los momentos difíciles como ahora, es cuando tenemos que estar más unidos que nunca, ser un equipo de verdad y sacarlo adelante, creo que tenemos con qué, así que lo vamos a pensar en lo que viene", agregó el astro argentino.

El DT del Inter Miami, el argentino Javier Mascherano, realizó modificaciones en su alineación para mejorar defensivamente a su equipo, que recibió 20 goles en los últimos siete partidos contando el de este domingo y solo anotó 11.

Su única victoria en este período fue frente al New York Red Bulls el pasado 3 de mayo.

Utilizó una línea de cinco con Jordi Alba e Ian Fray por los extremos, tratando de encontrar la profundidad que le había faltado en partidos anteriores.

"Lamentablemente, esta es la realidad", comentó Mascherano en conferencia de prensa. "No tengo mucho que decir, en el segundo tiempo intentamos algunas cosas y ya después del gol estábamos tratando de tomar más riesgos".

"No voy a negar el resultado, no creo que tenga que ver con la idea, no podemos permitirnos los errores que tenemos y eso lo tenemos claramente identificado", prosiguió el DT argentino.

A poco de iniciado el el segundo tiempo, Inter Miami salió con mayor dinamismo al ataque pero esto propició un desorden defensivo que derivó en dos ocasiones claras de gol para el argentino Martín Ojeda que no las pudo aprovechar.

Sin embargo, en la tercera ocasión Orlando City aumentó el marcador. Marco Pasalic aprovechó un rebote dentro del área y con un zurdazo venció al veterano Ustari, al que el balón le pasó entre las piernas.

En los descuentos, a los 90+3, Orlando City concretó la goleada con un tanto de Dagur Thorhallsson tras un contragolpe mortal.

Con el triunfo, Orlando City desplaza a Inter Miami de la quinta posición de la Conferencia Este con 24 puntos.

El equipo de Messi, que acumula 22 unidades, cae a la sexta ubicación, a tres puntos del último puesto de clasificación a los playoffs.

Marco Reus se luce en el clásico de LA

El alemán Marco Reus anotó un doblete en el 'Clásico del tráfico', entre Los Angeles Galaxy y Los Angeles FC (LAFC) en el Dignity Health Sports Park, en Carson (California).

El Galaxy, actual campeón de la MLS, abrió la cuenta a los seis minutos de iniciado el partido por intermedio del exinternacional alemán, pero el LAFC, que dirige Steve Cherundolo logró empatar a uno a los trece minutos por medio de Denis Bouanga y adelanters 2-1 a los 50 con un gol del salvadoreño Nathan Ordaz.

Pero Reus consiguió el 2-2 definitivo a los 87 minutos consiguió la igualdad 2-2 con un estupendo tiro libre.

De esta forma, el Galaxy llega a 14 partidos sin conseguir la victoria y se ubica en el último lugar de la Conferencia Oeste, con cuatro puntos.

Por su parte, el LAFC suma 22 puntos y está en la quinta posición del Oeste.