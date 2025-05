LeBron James duda con su futuro: "No tengo una respuesta para eso"

Publicado por Alejandro Baños 1 de mayo, 2025

Dar por terminada la temporada no fue el único titular de la derrota de los Los Angeles Lakers frente a los Minnesota Timberwolves en la primera ronda de los Playoffs. LeBron James dejó en el aire su continuidad en el baloncesto profesional, asegurando que necesitará tomarse un tiempo para reflexionar si es el momento de retirarse.

"No lo sé... No tengo una respuesta para eso", declaró James nada más confirmarse la eliminación de los Lakers. "Es algo para lo que me tengo que sentar con mi familia, mi esposa, mi grupo de apoyo, hablarlo con ellos y ver qué sucede. Es una conversación también conmigo mismo sobre cuánto más quiero seguir jugando. Veremos".

El máximo anotador histórico de la NBA ya dejó dudas respecto a su futuro la pasada temporada, también cuando los Lakers fueron eliminados en los Playoffs. Sin embargo, King James se dio una nueva oportunidad para intentar triunfar esta temporada y conquistar el Anillo. Aunque el intento quedó en vano.

Otra de las razones que le llevó a seguir una temporada más fue por la posibilidad de jugar al lado de su hijo Bronny, aunque su participación fue testimonial esta temporada. Aún así, pudieron disputar algún partido juntos.

A sus 40 años, la estrella de los Lakers promedió esta temporada 24,4 puntos, 7,8 rebotes y 8,2 asistencias por partido. Unos números más que dignos para un jugador de su edad.

LeBron tiene la opción de jugar una temporada más en Los Ángeles, con un salario de 52 millones de dólares, pero también de declararse agente libre y negociar con otras franquicias o de emprender la retirada.