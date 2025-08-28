Fox y YouTube TV alcanzan un nuevo acuerdo temporal poco antes de la finalización de su actual contrato

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de agosto, 2025

YouTube TV y Fox Corp. alcanzaron este miércoles un acuerdo a corto plazo que, por los momentos, mantendrá las cadenas de la compañía en el servicio de streaming. En un comunicado, YouTube TV confirmó el acuerdo y señaló que estaba enteramente “comprometido a defender a nuestros suscriptores mientras trabajamos por un acuerdo justo y los mantendremos informados de nuestro progreso”. Si bien el contrato actual entre las dos partes debía finalizar este miércoles, el comunicado del servicio de suscripción propiedad de Google no dejó del todo claro para cuándo expiraría este nuevo acuerdo temporal.

El nuevo acuerdo tiene lugar poco después de que Fox lanzara su primer servicio de streaming directo al consumidor, llamado Fox One. Dicho servicio tiene previsto transmitir los partidos de la primera semana de la NFL el próximo fin de semana, en lo que diferentes medios han calificado como un movimiento que podría terminar brindándole numerosos beneficios a Fox, al tratarse de uno de los periodos deportivos más importantes y con más seguimiento en los Estados Unidos. Además, el nuevo servicio de streaming directo al consumidor de Fox transmitirá algunos de los partidos más importantes del fútbol universitario durante el Día del Trabajo en el país, abriendo las posibilidades de alcanzar un gran número tanto de visualizaciones como de nuevos suscriptores, al tratarse de un día feriado.