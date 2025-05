“No había nadie al cargo”: Un experto en seguridad detalló en Voz News los errores cometidos por la policía durante la masacre de Uvalde

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de mayo, 2025

En el noticiero de Voz News, la productora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al director de Operaciones de Dynamic Integrated Security, Zeev Fragachán, a propósito del tercer aniversario del tiroteo en la escuela primaria Robb de Uvalde, el cual representó una de las mayores tragedias que ha sufrido los Estados Unidos en los últimos años. En dicho incidente, 19 estudiantes y dos maestras perdieron su vida, marcando un punto de inflexión en la vida de las víctimas.

“En Uvalde, lamentablemente vimos a 19 policías que no tenían el entrenamiento necesario, que no estaban dispuestos a entrar, y muchos de ellos mismos decían que no había nadie dando instrucciones y no había nadie al cargo”, comentó Fragachán, quien ante la pregunta sobre que se debe hacer una vez que se esté en medio de un tiroteo, destacó que lo más eficiente es: “barricar la puerta, cerrarla, cerrar la cortina y luego mover a todos los niños y al staff a una esquina alejada de la puerta”.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.