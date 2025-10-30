Meta eleva su gasto en inteligencia artificial y acorta distancia con Microsoft

Publicado por Sabrina Martin 29 de octubre, 2025

La competencia por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial ha impulsado a Meta y Microsoft a destinar grandes sumas de dinero a infraestructura tecnológica y centros de datos. Ambas compañías están incrementando de forma significativa sus inversiones, reflejando el peso que la IA ha ganado en sus estrategias globales.

Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, elevó su previsión de gasto de capital para este año a entre 70.000 y 72.000 millones de dólares. La mayor parte de los recursos se destinará a centros de datos y a la remuneración de investigadores especializados en IA. Para Meta, la cifra representa un aumento notable frente a los 28.000 millones invertidos en 2023 y los 39.000 millones del año pasado.

La compañía anticipó además que su gasto será “notablemente mayor en 2026 que en 2025”, lo que indica que la expansión de infraestructura y personal especializado continuará en los próximos años.

Gasto en aumento y competencia directa con Microsoft

Con esta actualización, los gastos de capital de Meta se acercan a los de Microsoft, que había proyectado 88.000 millones de dólares para su año fiscal 2025. Analistas estiman que el gasto de Meta podría alcanzar los 100.000 millones de dólares el próximo año, lo que la situaría entre los mayores inversores del sector tecnológico.

Reorganización interna y cambios en la división de IA

Meta ha pasado por cuatro reorganizaciones en su división de inteligencia artificial durante los últimos ocho meses, trasladando la dirección de sus modelos y productos a nuevas contrataciones. La semana pasada, despidió a 600 empleados, considerados internamente poco exitosos. Además, redujo su equipo de revisión de riesgos con el fin de acelerar el desarrollo de nuevos productos de IA, según fuentes internas.

Entre los movimientos más destacados, el director ejecutivo Mark Zuckerberg invirtió 14.900 millones de dólares en Scale AI, una empresa emergente de etiquetado de datos, y nombró a su CEO, Alexandr Wang, como nuevo director de IA de Meta.