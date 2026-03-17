Meningitis: la enfermedad que mantiene en alerta a las autoridades tras dos muertes y once contagios en un brote en el Reino Unido

Publicado por Williams Perdomo 17 de marzo, 2026

Las autoridades de Reino Unido confirmaron que dos jóvenes murieron en medio de un brote de meningitis en el sur de Inglaterra. También se han confirmado otros 11 casos.

"Esta situación evoluciona rápidamente y podrían aparecer más casos; por ello, se recomienda a quienes presenten síntomas que busquen atención médica", detalló el Gobierno británico en un comunicado.

En ese sentido, las autoridades detallaron que dada la gravedad de la situación, en los próximos días se pondrá en marcha un pequeño programa de vacunación selectiva dirigido a los estudiantes residentes en el campus de Canterbury de la Universidad de Kent.

De igual manera, se conoció que algunos de los casos visitaron el Club Chemistry en Canterbury entre el 5 y el 7 de marzo antes de enfermarse. El equipo de protección de la salud de la UKHSA está colaborando estrechamente con la discoteca y sus socios, incluida la Universidad de Kent, para limitar la propagación. A los estudiantes que necesitan antibióticos se les han ofrecido a través de la universidad.

"La Agencia de Salud del Reino Unido recomienda a todas las personas que visitaron Club Chemistry los días 5, 6 o 7 de marzo que acudan a recibir tratamiento antibiótico preventivo como medida de precaución".