Una avería global afecta los servicios en la nube de Amazon

La situación provocó múltiples problemas de conexión a páginas y aplicaciones como Amazon, Snapchat o Fortnite.

Centro de distribución de Amazon. Imagen de archivo

Centro de distribución de Amazon. Imagen de archivoAFP.

Williams Perdomo
Williams Perdomo

La plataforma en la nube AWS del gigante estadounidense Amazon lleva varias horas registrando interrupciones. 

La información fue confirmada por la empresa este lunes por la mañana en un mensaje publicado en su sitio web de mantenimiento. 

"Podemos confirmar importantes índices de error en los pedidos enviados" a una base de datos usada por numerosas aplicaciones web y juegos en línea, informó AWS. Las primeras perturbaciones se detectaron a las 09H11 (07H11 GMT), precisó.

"Seguimos observando recuperación en la mayoría de los servicios de AWS afectados. Podemos confirmar que los servicios y funciones globales que dependen de US-EAST-1 también se han recuperado. Seguimos trabajando para lograr una resolución completa y proporcionaremos actualizaciones a medida que tengamos más información", resaltó la compañía. 

Disney y The New York Times entre los afectados

En ese sentido, la empresa explicó que se identificó una posible causa raíz de las tasas de error de las API de DynamoDB. Según la investigación, el problema parece estar relacionado con la resolución de DNS del punto de conexión de la API de DynamoDB en US-EAST-1.

Según Downdetector, los medios de comunicación como Disney y el periódico The New York Times también se vieron aparentemente afectados. 

