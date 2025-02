NBA All-Star 2025: todo lo que necesita saber sobre el nuevo formato de juego, los rosters y los concursos de mates y triples

Los grandes nombres del baloncesto se dirigen a San Francisco para participar en el All-Star Weekend de la NBA. El evento, de tres días de duración, contará con numerosos actos y competiciones, que culminarán el domingo con el recién reformulado All-Star Game.

Leyendas vivas como LeBron James, Kevin Durant y Stephen Curry tomarán juntos la pista, y estrellas emergentes como Victor Wembanyama y Anthony Edwards buscarán irrumpir en escena. Tiradores como Damian Lillard, Buddy Hield y Norman Powell intentarán llevarse a casa la corona de los 3 puntos. Y voladores de la talla de Mac McClung y Stephon Castle lucharán por el título de mejor lanzador de mates del mundo.

Además, las festividades del fin de semana atraerán a muchas otras de las estrellas más brillantes y grandes figuras del baloncesto, convirtiéndose en una cita ineludible para cualquier aficionado a la NBA. Aquí tiene todo lo que necesita saber sobre el NBA All-Star Weekend 2025.

La NBA ha ido y venido con varios formatos en busca de mejorar la calidad del All-Star Game, principalmente apuntando a incentivos para los jugadores. Aunque en los últimos años el encuentro ha sido conocido sobre todo por su trote alicaído y defensa desinteresada, un par de estas estrategias lograron ofrecer a los aficionados un producto más entretenido y competitivo.

Desde el primer All-Star Game de la NBA en 1951 hasta el 2017, los rivales eran siempre los mismos: Este contra Oeste, por las dos conferencias de la liga. Sin embargo, después de dos años consecutivos con el equipo ganador rozando los 200 puntos, la liga decidió sacudir las cosas.

En 2018, se introdujo un nuevo formato. Presentaba a dos capitanes -los más votados de cada conferencia- que elegían a sus equipos al estilo patio de colegio entre el resto de titulares y reservas disponibles. La primera edición de este experimento resultó en un partido muy reñido entre el Equipo LeBron [James] y el Equipo Stephen [Curry], en el que el equipo de James se llevó la victoria por 148-145.

El novedoso formato fue visto como un éxito masivo, con la competición y la intensidad alcanzando niveles no vistos en al menos una década. Sin embargo, año tras año, la novedad fue esfumándose y la liga empezó a buscar otras maneras de modificar el formato.

El All-Star Game de 2020 quedó para la historia. El partido se jugó menos de un mes después de la muerte de la leyenda de la NBA Kobe Bryant y su hija de 13 años, Gianna, en un accidente de helicóptero. Con la tragedia tan fresca, la liga honró a los fallecidos haciendo que todos los participantes llevaran el número 24 de Kobe o el número 2 de Gianna.

Otro cambio fue la introducción del Elam Ending, una nueva forma de jugar el cuarto cuarto inventada por el profesor de la Ball State University Nick Elam. Tras la conclusión del tercer cuarto, se establece un "objetivo de puntuación" y el primer equipo que alcance esa puntuación total en un final sin cronometraje se proclama vencedor. Se determinó entonces que la puntuación-objetivo sería de 24 puntos más que el total de puntos del equipo ganador después de tres cuartos, un número elegido en honor a Bryant.

El Elam Ending garantiza que habrá un tiro ganador del partido. En el All-Star Game de 2020 fue un tiro libre de Anthony Davis, que selló una emocionante remontada del Equipo LeBron sobre el Equipo Giannis [Antetokounmpo] por 157-155.

La liga, sin embargo, decidió abandonar el Elam Ending en 2023, y un año después suprimió el draft de capitanes. El All-Star Game de 2024 fue el primero en siete años en volver al formato tradicional Este-Oeste, aunque resultó ampliamente considerado como un fracaso. El partido terminó con una victoria del Este por 211-186, apenas parecido al baloncesto habitual de la NBA. Con muchas voces destacadas pidiendo un cambio, los organizadores respondieron en 2025 con una versión completamente revisada del partido.

En 2025, los aficionados vivirán un Partido de las Estrellas distinto a cualquier otro. De hecho, podría ser más exacto llamarlo Partidos de las Estrellas. El grupo de 24 All-Stars (10 titulares votados por aficionados, jugadores y medi, y los 14 reservas seleccionados por los entrenadores), se dividió en tres equipos de ocho, formados por los analistas de TNT y los exjugadores Shaquille O'Neal, Charles Barkley y Kenny Smith.

Estos tres equipos competirán en un minitorneo, con dos partidos de semifinales (Juego 1 y Juego 2) y una final (Juego 3), que se disputará entre los ganadores de los Juegos 1 y 2. El ganador de cada partido será el primer equipo que alcance o supere los 40 puntos.

A este torneo se añadirá un equipo más: el ganador del Rising Stars Challenge (Reto de las Estrellas Emergentes, en español), que contará con destacados jugadores jóvenes en su primer o segundo año en la liga. Este equipo estará capitaneado por la leyenda de la WNBA Candace Parker.

Las listas de los tres equipos All-Star son las siguientes:

Aunque los equipos fueron supuestamente seleccionados por O'Neal, Barkley y Smith en orden de preferencia, es imposible ignorar que Shaq's OGs cuenta en su mayoría con estrellas de mayor edad, incluidas las leyendas LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant; Kenny’s Young Stars tienen en su mayoría jugadores de 25 años o menos, con la excepción de Jalen Brunson (28); y Chuck’s Global Stars están compuestas por siete jugadores internacionales, siendo los únicos estadounidenses Donovan Mitchell y Trae Young.

Cabe destacar que Giannis Antetokounmpo y Anthony Davis están lesionados para el partido y han sido sustituidos por Trae Young y Kyrie Irving, respectivamente.

Los partidos comenzarán el domingo 16 de febrero a las 8 p.m. ET en TNT. El primer partido enfrentará a los Global Stars de Chuck y a los Young Stars de Kenny, y el segundo a los OGs de Shaq y a los Rising Stars de Candace. Los ganadores se enfrentarán en el tercer partido para determinar el primer equipo que se proclama campeón en este nuevo formato All-Star.

Los novatos y jugadores de segundo año más prometedores de la liga se enfrentarán en el Rising Stars Challenge el viernes a las 9 p.m. ET en TNT, y el ganador participará en el All-Star Game del domingo. Los elegidos se dividirán en cuatro equipos y jugarán en el mismo formato que el All-Star Game. Habrá dos semifinales y una final, y el ganador de cada una de ellas será el primer equipo que consiga o supere los 40 puntos.

Las escuadras serán dirigidas por los exjugadores de los Golden State Warriors Tim Hardaway Sr. (Equipo T), Mitch Richmond (Equipo M), Chris Mullin (Equipo C) y Jermy Lin (G League). Los jugadores de cada equipo son:

Equipo T

Equipo M

Equipo C

G League

Una de las maravillas del fin de semana de las estrellas de la NBA es el Slam Dunk Contest, donde los aficionados pueden ver a los mejores saltadores del deporte superar los límites del atletismo y la imaginación. Aunque el concurso solía ser objeto de críticas, en los últimos años un jugador ha contribuido a reavivar el interés: la estrella de la G League Mac McClung. El escolta de 1,90 metros tiene un rebote y una creatividad electrizantes, y ha ganado cada una de las dos últimas competiciones.

Este evento ha producido algunas de las imágenes más memorables de los pasados All-Star Weekends de la NBA: la batalla entre Zach LaVine y Aaron Gordon en 2016, la icónica actuación de Vince Carter en 2000, el inolvidable duelo de Michael Jordan y Dominique Wilkins en 1988, así como la asombrosa capacidad de Spud Webb (1,70 m) y Nate Robinson (1,75 m) para llegar muy por encima del aro a pesar de su altura.

Los participantes en el concurso de este año son:

Cada año, el juego evoluciona y se pone más énfasis en el tiro exterior. El 3-Point Contest contará con la presencia de algunos de los mejores tiradores de la liga, que intentarán demostrar sus habilidades desde el centro de la cancha. Damian Lillard, escolta de los Bucks, quiere unirse a Larry Bird y Craig Hodges como los únicos jugadores que han ganado tres concursos de triples seguidos. Le acompañarán en la competición otras cuatro All-Stars, así como tres de los especialistas en triples más letales de la liga.

Los participantes en el evento de este año son:

Tanto el concurso de triples como el de mates se podrán ver como parte de la NBA All-Star Saturday Night, que comenzará a las 8 p.m. ET en TNT.

Juego de Celebridades, concurso de habilidades y más

El fin de semana del All-Star contará con varios eventos más. Del Celebrity Game participarán figuras famosas como Kai Cenat, Druski y Terrell Owens, así como las exestrellas de los Golden State Warriors Baron Davis y Matt Barnes. Tendrá lugar el viernes por la noche a las 7 p.m. ET en ESPN.



La Skills Competition contará con jugadores que mostrarán sus habilidades de regate, pase y tiro. Estará protagonizada por los locales Draymond Green y Moses Moody, así como por el dúo de los San Antonio Spurs formado por Chris Paul y Victor Wembanyama. Será el primer evento del NBA All-Star Saturday Night a las 8 p.m. en TNT, inmediatamente después de una rueda de prensa del Comisionado de la NBA Adam Silver a las 7 p.m. en NBA TV.



Otros eventos que forman parte del All-Star Weekend son el NBA HBCU Classic, jugado entre Morehouse College y Tuskegee University de Oakland, California, el sábado a las 5 p.m. ET en NBA TV. El domingo también se disputará el G League Up Next Game, que se jugará a las 3:30 p.m. ET en San Francisco.