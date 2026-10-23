La confianza de los consumidores revisada ligeramente al alza

La confianza de los consumidores estadounidenses se deterioró menos de lo previsto en octubre, según una revisión publicada este viernes por la Universidad de Míchigan. Pese a la mejora respecto a la estimación inicial, el ánimo de los consumidores continúa marcado por las preocupaciones sobre el poder adquisitivo.

El índice de confianza elaborado por esta institución se situó en 48 puntos, prácticamente al mismo nivel que en septiembre.

La estimación preliminar había apuntado a un descenso más pronunciado, hasta los 46,3 puntos, una cifra cercana al mínimo registrado en mayo pasado, cuando alcanzó los 44,8 puntos.

A pesar de esta revisión al alza, el indicador refleja un deterioro de la percepción económica de los hogares en los últimos meses. En febrero, antes del inicio de la guerra en Oriente Medio, que provocó un aumento de los precios de la energía, el índice era un 15% superior.