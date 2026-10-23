The Rolling Stones lanzan 'Who You Callin’ Crazy', su nuevo sencillo con el saxofonista Courtney Pine

The Rolling Stones lanzaron su nuevo sencillo, 'Who You Callin’ Crazy', en el que participa el reconocido saxofonista de jazz Courtney Pine. El tema forma parte de Foreign Tongues Loose Lips, la edición de lujo del álbum de estudio Foreign Tongues, cuyo lanzamiento está previsto para el 27 de noviembre de 2026 a través de Polydor/Universal Music.

La edición ampliada reúne cinco grabaciones del periodo creativo que rodeó la producción de Foreign Tongues. Además de 'Who You Callin’ Crazy', incluirá los temas 'Where There’s A Will', con Steve Winwood al órgano; 'Human Tide'; 'Bad Luck Hideaway', y 'She Still Comes Around'.

La nueva canción fue escrita por Mick Jagger y Keith Richards, y producida por Andrew Watt. En la grabación participan Jagger en la voz y la guitarra eléctrica; Richards y Ronnie Wood en las guitarras eléctricas; Steve Jordan en la batería; Watt en el bajo y la pandereta; Matt Clifford en el piano, el órgano y el piano Rhodes, y Courtney Pine en el saxofón.

La mezcla estuvo a cargo de Serban Ghenea en MixStar Studios, en Virginia Beach, Virginia, mientras que Randy Merrill realizó la masterización en Sterling Sound, en Edgewater, Nueva Jersey.