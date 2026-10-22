El DOJ acusa formalmente a Louise Lucas, senadora estatal demócrata de Virginia, de narcotráfico y lavado de dinero

Publicado el 22 de octubre de 2026, 11:54 a.m. ET / Actualizado el 23 de octubre de 2026, 12:49 p.m. ET

La congresista estatal Louise Lucas, presidenta pro tempore del Senado de Virginia, fue acusada de tener un papel protagonista dentro de una organiazción criminal dedicada al tráfico de marihuana, blanqueo de capitales, fraude y delitos relacionados con armas de fuego.

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia (DOJ) informó de que Lucas, de 82 años, fue acusada formalmente de incurrir en estos delitos.

El DOJ señaló que la congresista estatal, del Partido Demócrata, miró por sus propios intereses en vez de por los de los residentes en Virginia mientras ha estado ostentando un cargo público.

"Louise Lucas ha ocupado un cargo de confianza pública en el Estado de Virginia durante más de tres décadas", dijo el fiscal general, Todd Blanche. "Los cargos que se le imputan en esta acusación revelan el comportamiento de una funcionaria pública que antepuso sus propios intereses económicos a los de las personas a las que se le había elegido para servir".

Según el auto, Lucas "dirigió una organización delictiva denominada Lucas Enterprise" en la que estaban involucrados varios de sus familiares. Un entramado que se encargaba de "la adquisición y distribución de 100 kilogramos o más de marihuana y supervisar el blanqueo de los ingresos procedentes de la marihuana".

El director del FBI, Kash Patel, quien ha estado inmerso en la investigación, ofreció detalles sobre el caso.

"La acusación formal presentada hoy revela que Louise Lucas presuntamente abusó de su cargo de confianza pública como senadora del estado de Virginia durante 30 años para anteponer sus propios intereses económicos a los de las personas a las que representa, orquestando una trama de cinco años por un valor estimado de 4,5 millones de dólares", afirmó Patel.

"Los cargos alegan que Lucas y un grupo muy unido de familiares y socios utilizaron el cargo de Lucas como presidenta de la Comisión de Finanzas y Asignaciones del Senado para proteger su negocio ilegal de marihuana —la Lucas Enterprise—, protegiendo la empresa del escrutinio policial e influyendo en la legislación para beneficiarse económicamente", añadió el director del FBI.

En mayo, agentes del FBI llevaron a cabo una redada en la oficina de la senadora estatal. También inspeccionaron un dispensario de cannabis propiedad de Lucas.

La senadora estatal es una firme aliada de la gobernadora de Virginia, Abigail Spangerber, quien se encargó de responder al presidente Donald Trump durante el Estado de la Unión de este año.