El DOJ advierte que perseguirá los delitos cometidos con IA

Publicado por Diane Hernández 18 de septiembre, 2026

El fiscal general del país, Todd Blanche, advirtió que el Departamento de Justicia (DOJ) investigará a personas o empresas relacionadas con la inteligencia artificial cuando existan indicios de que han infringido las leyes penales estadounidenses.

“En lo que respecta a la inteligencia artificial, existen muchas leyes penales. Si alguien relacionado con la IA viola la ley penal, lo investigaremos”, afirmó Blanche el martes durante declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, según informó Reuters.

El fiscal general, sin embargo, marcó una diferencia entre perseguir delitos y regular el desarrollo de la tecnología.

“Somos fiscales, no reguladores”, sostuvo Blanche, al señalar que el DOJ pretende aplicar el marco jurídico vigente en lugar de asumir funciones de supervisión general sobre la industria de la inteligencia artificial.

El DOJ ya tiene casos vinculados con la IA

La advertencia llega cuando las autoridades estadounidenses ya investigan y procesan varios casos en los que la inteligencia artificial aparece relacionada con presuntos fraudes financieros, delitos tecnológicos o intentos de eludir los controles de exportación.

En abril, fiscales federales acusaron al fundador y al exdirector financiero de iLearningEngines, una compañía que se presentaba como proveedora de soluciones de automatización empresarial impulsadas por IA, de participar en un esquema para inflar artificialmente sus ingresos mediante contratos ficticios.

Según el Departamento de Justicia, los ejecutivos habrían exagerado los ingresos de la empresa en cientos de millones de dólares para engañar a inversores y entidades financieras. Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico.

Otro frente prioritario es la protección de tecnología estadounidense frente a China.

En marzo, el DOJ presentó cargos contra tres personas acusadas de conspirar para desviar hacia territorio chino servidores de alto rendimiento equipados con avanzada tecnología estadounidense de inteligencia artificial, pese a las restricciones de exportación.

Los fiscales aseguran que el grupo utilizó documentos falsos, empresas intermediarias e incluso servidores ficticios para engañar a los mecanismos de control. Solo entre finales de abril y mediados de mayo de 2025, aproximadamente 510 millones de dólares en servidores habrían sido desviados hacia China dentro del supuesto esquema.

En otro caso presentado ese mismo mes, tres personas fueron acusadas de intentar enviar ilegalmente a China, a través de Tailandia, chips estadounidenses sujetos a controles de exportación y destinados a aplicaciones de inteligencia artificial.

Más de 22.000 denuncias relacionadas con IA La preocupación también se extiende al crecimiento de las estafas que utilizan inteligencia artificial.

​

​El FBI incorporó una sección específica sobre el uso de IA en delitos informáticos en su informe anual de 2025. La agencia recibió 22.364 denuncias relacionadas con esta tecnología, que representaron pérdidas declaradas superiores a 893 millones de dólares.

​

​Entre los métodos identificados se encuentran correos fraudulentos generados para imitar a ejecutivos de empresas, clonación de voz, perfiles falsos y conversaciones automatizadas destinadas a engañar a las víctimas.

​

​El FBI señaló que únicamente las estafas conocidas como Business Email Compromise en las que intervino inteligencia artificial provocaron pérdidas superiores a 30 millones de dólares durante 2025.

Leyes existentes frente a una tecnología nueva

La postura expresada por Blanche coincide con un principio que varias agencias federales han defendido en los últimos años: que la aparición de nuevas tecnologías no elimina la aplicación de las normas existentes.

Autoridades como la Comisión Federal de Comercio (FTC), el Departamento de Justicia y otros organismos federales han sostenido que las leyes sobre protección al consumidor, discriminación, fraude y otros delitos continúan siendo aplicables cuando las conductas se realizan mediante sistemas automatizados o inteligencia artificial.

La advertencia de Blanche se produce además en medio de un intenso debate en Washington sobre hasta dónde debe llegar la regulación de una industria considerada estratégica para Estados Unidos, especialmente ante la creciente competencia tecnológica con China.

Mientras el debate regulatorio continúa, el mensaje del Departamento de Justicia es más inmediato: la tecnología puede ser nueva, pero utilizarla para cometer un delito no coloca a sus responsables fuera del alcance de las leyes estadounidenses.