La Administración Trump investiga a Massachusetts tras una denuncia de 'transición' de género de una menor sin consentimiento de sus padres

Publicado por Williams Perdomo 18 de septiembre, 2026

Una familia católica de Massachusetts mantiene una disputa con el Estado por la custodia de su hija, después de denunciar que una escuela pública comenzó a tratarla como un niño sin su consentimiento y que posteriormente el Departamento de Niños y Familias de Massachusetts (DCF) asumió su custodia.

Joseph y Arlene Kutzko demandaron a funcionarios estatales después de que el DCF tomara la custodia de su hija, Sophie, en diciembre de 2024, cuando la menor tenía 15 años. Actualmente tiene 17.

El conflicto comenzó cuando funcionarios de Algonquin Regional High School empezaron a tratar a Sophie como un niño sin el consentimiento de sus padres, según explicó Christian Post.

Los Kutzko se opusieron a esa decisión por motivos relacionados con sus convicciones católicas. Según la familia, su negativa a tratar a Sophie de acuerdo con la identidad de género que ella expresaba contribuyó a que las autoridades estatales intervinieran y asumieran su custodia.

Un juez de Massachusetts bloqueó temporalmente el suministro de testosterona a Sophie el pasado 11 de septiembre, según informó New Boston Post. Está prevista una audiencia sobre la disputa por la custodia para el próximo 29 de octubre.

Restricción de comunicación con su familia

Actualmente, el DCF ha implementado una orden que restringe la comunicación entre Sophie y su familia, incluidos sus padres y su hermano.

La abogada de los Kutzko, Vernadette Broyles, declaró al Boston Herald que un adulto no identificado ayudó a Sophie a obtener asistencia legal para solicitar la orden.

Broyles también alegó que el DCF puso a la adolescente bajo tratamiento anticonceptivo y con medicamentos psiquiátricos, además de trasladarla a un dormitorio para varones.

La versión de la gobernadora Maura Healey

Entre tanto, la gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, ha defendido las actuaciones del DCF y rechazado que la intervención del organismo estuviera relacionada con la atención de afirmación de género.

“El Departamento de Niños y Familias (DCF) no retiró a la menor por un problema de salud ni por un problema relacionado con la atención médica de afirmación de género. El DCF retiró a la menor después de que se presentaran cargos penales contra los padres, incluido el padre,” declaró Healey, según el Boston Herald.

La respuesta de la Administración Trump

Por su parte, el Departamento de Educación señaló que "a raíz de las denuncias según las cuales los responsables del centro escolar habrían facilitado la 'transición de género' de un menor sin el consentimiento de sus padres, el Departamento de Educación (ED) ha iniciado una investigación sobre las Escuelas Públicas de Northborough y Southborough, en Massachusetts, para determinar si el distrito infringió la legislación federal".

Similar fue la respuesta del Departamento de Justicia que señaló que presentó un escrito de amicus curiae en la fase de fondo ante la Corte Suprema, en el que sostiene que los padres tienen legitimación para demandar cuando el Estado intenta eludir su control sobre los servicios médicos a los que puede acceder su hijo.