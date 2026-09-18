El apocalipsis de la IA y las calumnias de 'NAZA' contra Israel

18 de septiembre, 2026

Por si acaso te has tomado la última semana libre de leer las noticias, ver la televisión o revisar las redes sociales, ya sabrás que mucha gente ha llegado de repente a la conclusión de que la inteligencia artificial destruirá pronto a la humanidad si no se la detiene.

Aunque estoy seguro de que la mayoría de los israelíes también están interesados en la posibilidad de que nuestros amos informáticos y robóticos nos lleven pronto a la extinción, los titulares en el Estado judío se han centrado en gran medida en otra polémica en la que la IA desempeña un papel secundario.

Reforzando la mentira del "genocidio"



La ovación de 25 minutos que recibió en el Festival de Cine de Venecia un documental titulado 'NAZA' —en referencia a un acrónimo militar hebreo para "nezek agavi", que significa "daños colaterales"— puso el foco en la nueva película. Es obra de los periodistas Yuval Abraham y Rachel Szor, dos activos miembros israelíes de la clase activista de extrema izquierda que no solo se oponen a las políticas de seguridad respaldadas por la mayoría de los votantes, sino que tienen un historial de difundir historias de atrocidades deshonestas y fabricadas que mancillan al Estado judío en el cine yprensa escrita.

La película también fue coproducida por el periódico británico The Guardian, una publicación que se encuentra entre los más acérrimos detractores de Israel.

Una nota histórica al margen de esta controversia es que The Guardian fue uno de los primeros y más importantes defensores de la causa sionista en la época de la Declaración Balfour, en 1917. Desde entonces, a medida que se ha ido desplazando cada vez más hacia la izquierda, ha cambiado de bando. Ahora considera que esa postura fue uno de los peores errores que cometió en sus más de 200 años de historia. De hecho, clasificó su apoyo a la Confederación durante la Guerra Civil estadounidense como el único error considerado más grave que su respaldo a la autodeterminación de los judíos en su antigua patria.

Para reforzar la calumnia de que el Estado judío ha cometido un "genocidio" en Gaza, 'NAZA' afirma que las Fuerzas de Defensa de Israel utilizaron una tecnología de IA llamada "Lavender" para agilizar y aprobar ataques aéreos con lo que, según afirma, eran altas expectativas de víctimas civiles. La película recurre a fuentes anónimas que, según afirma, son todas israelíes implicadas en el programa y saben de lo que hablan.

La acusación parece tener su origen en algo cierto. Como es bien sabido, el ejército israelí sigue un proceso muy minucioso para determinar si las acciones militares son legales y merecen la pena el riesgo tanto para el personal de las FDI como para la población civil palestina antes de que sean aprobadas. Al hacerlo, Israel no está cometiendo crímenes de guerra. Al contrario, está cumpliendo tanto con las normas internacionales como con sus propias leyes, que prohíben la matanza indiscriminada de civiles y exigen que el valor militar de la operación justifique los "daños colaterales".

Se puede debatir si dichas normas son lo suficientemente estrictas o si obstaculizan de forma absurda las operaciones legítimas y necesarias de las FDI. La mayor parte de las críticas a las acciones de las FDI ignoran el contexto en el que se ordenan dichos ataques en primer lugar. Israel estaba librando una guerra en Gaza iniciada el 7 de octubre de 2023 por un enemigo brutal empeñado en el genocidio de sus ciudadanos y la destrucción de su país.

Lo que la película no dice



De hecho, como señala incluso un artículo publicado en el periódico de extrema izquierda Haaretz por un autor que había visto la película —algo que nadie en Israel ni en Estados Unidos ha tenido aún la oportunidad de hacer—, hay muchas lagunas en este intento de achacar la calumnia de genocidio al Estado judío.

Como cabría esperar de un medio en el que el antisionismo es la norma, las secciones de noticias y opinión de Haaretz han actuado como defensoras acérrimas de 'NAZA'. Pero por mucho que a Raviv Drucker, que trabaja en el Canal 13 de la televisión israelí, le quisiera gustar 'NAZA' y avalara la honestidad de sus creadores, no pudo evitar señalar que carecía por completo de contexto. No se tiene en cuenta el papel de Hamás a la hora de inflar al máximo el número de palestinos muertos en su guerra —cifras que ya se ha demostrado que son muy inexactas—.

Como señaló Drucker: "En un momento dado, se menciona el uso que hace Hamás de civiles como escudos humanos, solo para ser descartado de forma tajante. En su lugar, se nos dice que nosotros [los israelíes] matamos deliberadamente a presuntos miembros de Hamás en sus casas, junto a sus familias, por la noche, porque nos venía bien".

Incluso los israelíes de izquierdas como él, que se oponen al Gobierno liderado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, comprenden que la organización que gobernó Gaza de 2007 a 2023 como un Estado terrorista islamista ubicó deliberadamente su estructura militar y sus centros de mando en colegios y hospitales. Utilizó la ayuda internacional destinada a los civiles para construir una red de túneles bajo Gaza tan extensa como el metro de Nueva York; una proeza de ingeniería que podría considerarse el refugio antiaéreo más grande del mundo. Pero nunca se permitió la entrada a ningún civil, ya que estaba reservada para los soldados y comandantes de Hamás, así como para sus suministros y municiones —por no mencionar que era el lugar donde a menudo ocultaban a los israelíes que secuestraron el 7 de octubre.

Como también admitió Drucker, muchos de los nombres de las personas que Hamás y sus simpatizantes afirmaban anteriormente que eran periodistas, profesores, deportistas y trabajadores humanitarios inocentes asesinados por Israel aparecieron más tarde en listas de miembros de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina que murieron en la guerra.

Más concretamente, describió que la película presentaba a los israelíes como personas que cometían crímenes terribles y luego salían tranquilamente a cenar en Tel Aviv, comparándose con los nazis y tratando el asesinato de niños como algo "divertido".

En otras palabras, el objetivo del documental parece ser retratar a los israelíes como monstruos despiadados.

Para quienes corearon 'NAZA', el 7 de octubre no es más que una fecha en el calendario. Para los israelíes que vivieron el asalto árabe palestino liderado por Hamás contra las comunidades del sur de Israel —cuando 1.200 hombres, mujeres y niños, judíos y no judíos, fueron masacrados y otros 251 fueron arrastrados al cautiverio en Gaza—, esa fue la razón por la que se libró la guerra. La orgía de asesinatos en masa, torturas, violaciones, secuestros y destrucción indiscriminada llevada a cabo aquel día fue el anticipo de lo que los palestinos quieren hacerle a todo Israel. La única razón por la que no ha sucedido es gracias a los esfuerzos del ejército israelí y sus diversas ramas, que han permanecido en alerta activa desde aquel día.

Los soldados de las FDI enviados a operar en Gaza —muchos de ellos jóvenes recién salidos del instituto o reservistas de 40 años con familias en casa— no solo arriesgaban sus vidas al llevar a cabo operaciones a pie en zonas y edificios para evitar la matanza indiscriminada de civiles; sino que a menudo acababan cayendo en emboscadas, con cientos de muertos y muchos más heridos. No estaban allí por el "placer" de librar una guerra contra los árabes palestinos. Más bien, defendían sus hogares y sus familias, e intentaban garantizar que Hamás y sus aliados no pudieran repetir una y otra vez las atrocidades del 7 de octubre, tal y como siguen prometiendo hacer.

La cuestión es la demonización



Drucker también refuta la versión que ofrece la película sobre ataques deliberados de las FDI contra civiles, algo que, en su opinión, simplemente no ocurrió.

Afirma que la película no se molesta en comparar el historial de las FDI en la guerra urbana con el de otros ejércitos modernos. Si hubiera sido honesta al respecto, 'NAZA' habría mostrado que la conducta de Israel ha sido ejemplar si se compara con otros ejemplos de este tipo de combates, ya que ha causado una muerte desproporcionadamente menor de civiles que en otras guerras, incluidas las libradas por la alianza occidental liderada por EE. UU. contra el ISIS en Mosul, Irak y otros lugares. Y si recordamos cuántos no combatientes murieron en los bombardeos aliados sobre Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial, esos esfuerzos por evitar víctimas civiles son una prueba aún mayor de la dedicación del Estado judío a la legalidad y al comportamiento humano en las circunstancias más difíciles.

Pero, por supuesto, el propósito de una película así no es, como señala Drucker que él hubiera preferido, un intento de ofrecer un relato periodístico honesto de una situación compleja. El objetivo de este ejercicio es demonizar a los israelíes y a su ejército, y deslegitimar los esfuerzos por defenderse de un enemigo islamista genocida que contó con un amplio apoyo por parte de los civiles bajo su control, quienes celebraron las atrocidades del 7 de octubre.

Por mucho que se desmientan las acusaciones de la película, ni siquiera la investigación más exhaustiva de las cuestiones planteadas por 'NAZA' tendrá un gran impacto en un público global ávido de mentiras incendiarias sobre la mala conducta israelí. Para quienes ya están convencidos de que los israelíes son colonos que no tienen derecho a estar en su propia tierra y opresores "blancos" del "pueblo de color" palestino, la verdad no importa.

Como se ha visto en iniciativas anteriores que desmontaron las falsedades sobre las cifras exageradas de víctimas en Gaza, el número falso de mujeres y niños asesinados y las hambrunas inexistentes, pocos de los que aplauden de pie películas como 'NAZA' estarán dispuestos a escuchar. Esas mismas personas estaban dispuestas a creer en las absurdas afirmaciones de que los israelíes adiestraban a perros para violar a prisioneros palestinos varones, sin importarles que la acusación acabara siendo desmentida. La creencia en tales calumnias es impermeable incluso al periodismo más rigurosamente documentado que justifica el comportamiento de Israel.

Independientemente de si Abraham y Szor se consideran a sí mismos servidores de la humanidad al desacreditar a su propio país, al igual que con sus anteriores ataques contra Israel, es poco probable que convenzan a muchos de sus compatriotas, cuyas experiencias vividas durante la guerra contradicen sus afirmaciones. El único impacto que tendrá será fomentar aún más otros esfuerzos por atacar y aislar a Israel. También alentará el auge mundial del antisemitismo arraigado en las calumnias sangrientas sobre los judíos.

Preocupaciones sobre la IA



Por eso, un detalle de la acusación de los cineastas contra Israel es crucial para comprender lo peligrosas que pueden ser tales calumnias. Aunque es probable que estas acusaciones sobre asesinatos indiscriminados de palestinos se mezclen con muchas otras acusaciones falsas, el hecho de centrarse en la IA en medio de un pánico mundial por la inteligencia artificial probablemente hará que destaquen. Al igual que el material radiactivo, conferirá a esas difamaciones una vida prolongada mucho después de que la película haya caído en el olvido.

La explosión de preocupaciones sobre un posible apocalipsis comenzó cuando Jacob Coxon, que había trabajado en las dos mayores empresas de IA —OpenAI y Anthropic—, dimitió de esta última con un duro comunicado en el que alegaba que, a menos que la tecnología fuera controlada mediante una regulación pública, pronto se volvería contra sus creadores y acabaría con la raza humana.

A esto le siguieron los comunicados de Sam Altman y Dario Amodei, directores ejecutivos de estas empresas, así como del empresario multimillonario Elon Musk, quienes se sumaron a la opinión de que era necesaria la intervención gubernamental.

Al igual que casi todos los que han seguido esta controversia, no tengo ni idea de si tienen razón sobre la amenaza que supone la IA.

Deploro el uso de la IA en la redacción. Es una práctica que embrutece tanto al autor como al lector. Es a la vez un síntoma y un acelerador de la tendencia por la que los seres humanos están perdiendo alfabetización e inteligencia.

No obstante, soy consciente de que la IA puede resultar muy útil para ciertas tareas, como la investigación o la realización de traducciones precisas de un idioma a otro. También ayuda a todo tipo de sectores a acelerar su capacidad para crear nuevas soluciones a viejos problemas, así como a abrir nuevos caminos para la innovación, tal y como ha demostrado el sector de alta tecnología de Israel, la "nación de las startups".

Es igualmente cierto que el escepticismo ante las predicciones apocalípticas de la ruina suele estar más que justificado. Incluso cuando las preocupaciones son legítimas o, al menos, discutibles, los defensores de estas causas suelen sucumbir a la tentación de exagerar las consecuencias de diversos problemas simplemente para motivar a la gente a tomárselos más en serio. El esfuerzo por inculcar una creencia casi religiosa en el supuesto peligro para la humanidad que supone el calentamiento global antropogénico es solo un ejemplo de ello.

Entiendo por qué estas empresas podrían acoger con agrado la regulación. Les proporcionará una protección si las cosas salen mal (y casi siempre lo hacen, en cierta medida) y les otorga una enorme influencia sobre Washington, lo que probablemente significará que sus ventajas de mercado quedarán exentas de cualquier esfuerzo por ralentizar el ritmo de la innovación. Este tipo de colaboración entre el Gobierno y las grandes empresas da lugar invariablemente a corrupción, no a políticas sensatas.

Pero incluso si las preocupaciones sobre la IA están justificadas —y este podría ser un ejemplo de cuando las predicciones apocalípticas podrían acertar—, la idea de que el Gobierno vaya a resolver el problema creando estructuras reguladoras burocráticas resulta increíble. Es mucho más probable que resulte ineficaz o que empeore el problema.

También es cierto que cualquier paralización de la investigación y el desarrollo en IA que no incluya a China no solo no lograría los resultados deseados, sino que haría más probable un escenario apocalíptico muy diferente, en el que esa tiranía comunista obtuviera una ventaja decisiva sobre el mundo libre.

Escenarios apocalípticos y antisemitismo



Pero todo esto son especulaciones. Lo único que sé con certeza sobre los temores que se están generando en torno a la IA es que, tarde o temprano, serán aprovechados por aquellos que siempre buscan culpar a los judíos de todo lo que, en su opinión, va mal en el mundo.

Y ahí es donde entran en escena Abraham, Szor y sus mecenas de The Guardian.

No hace falta mucho para avivar la imaginación de los teóricos de la conspiración. Aun así, el intento de tachar falsamente el uso que Israel hace de la tecnología para llevar a cabo sus operaciones militares de "herramienta genocida" es como un imán para aquellos dispuestos a culpar a Israel de todos los problemas bajo el sol. Podcasters como el expresentador de Fox News Tucker Carlson ya creen que los judíos son responsables de todos los delitos imaginables, como utilizar al depredador sexual Jeffrey Epstein para chantajear a políticos e incluso crear pornografía para debilitar a los hombres estadounidenses.

De ahí no hay mucho trecho para pensar que los israelíes están creando IA para dominar el mundo o acabar con la humanidad. Puede que no tenga sentido, pero los tópicos antisemitas y las teorías de la conspiración no tienen por qué ser lógicos. Su propósito es convencer a la gente de que los judíos son responsables de aquello que más temen, como parte de un esfuerzo por obtener poder financiero y político. Por eso, los izquierdistas e islamistas como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el candidato demócrata al Senado por Míchigan, el Dr. Abdul El-Sayed, además de sus homólogos de la extrema derecha como Carlson, tratan de utilizar como arma las mentiras sobre el "genocidio".

A la larga, los responsables de 'NAZA' no ayudarán a los palestinos por los que supuestamente se preocupan, ya que el efecto neto de su propaganda es fortalecer a Hamás, la organización terrorista que los oprime. Tampoco acabará con Israel, aunque también refuerce la causa de quienes buscan aislar y sancionar al Estado judío.

Pero lo que probablemente lograrán es crear una nueva variante de un viejo tópico antisemita sobre los judíos que envenenan los pozos. Independientemente de si las preocupaciones sobre la IA están justificadas o no, la película alarmará a los paranoicos y a los temerosos , que ya son vulnerables al pensamiento conspirativo. La difícil cuestión de cómo aprovechar una nueva tecnología se transformará en qué pensar acerca de una supuesta conspiración de los judíos.

Los israelíes tienen buenas razones para acusar a los cineastas de urdir una difamación traicionera contra su propia nación. Ambos merecen aún más oprobio por sus descarados esfuerzos por alimentar la peor forma de odio hacia los judíos con un toque de alta tecnología.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS. Síguelo en: @jonathans_tobin.

© JNS