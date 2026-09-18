Bolivia: descubren un nuevo felino salvaje tras más de un siglo

Publicado por Diane Hernández 18 de septiembre, 2026

Un grupo de científicos descubrieron una nueva especie de felino silvestre tras más de un siglo, al observar en los valles cálidos de los Andes de Bolivia ejemplares confundidos por algunos lugareños con gatos comunes, informó este jueves a la AFP Paola Nogales, parte del equipo investigador.

De pelaje moteado y de unos 45 centímetros, el pequeño animal fue identificado en la región montañosa de Los Yungas, unos 90 kilómetros al noreste de La Paz. Fue bautizado por los lugareños como tilcayo, denominación que inspiró su nuevo nombre científico: "leopardus tilcayo".

Es un "hecho resaltante, porque hace 100 años no se descubre un gato" salvaje en el mundo, dijo la científica boliviana Nogales, exploradora de National Geographic.

Es el primer nuevo felino descubierto desde el gato de las pampas uruguayo en 1923.

El tilcayo "es un poco más pequeño que un gato doméstico"

El tilcayo "es un poco más pequeño que un gato doméstico, tiene las orejas redondeadas" y un pelaje con motas, indicó, lo que hacía que los vecinos lo confundieran con un minino común.

Hasta ahora se encontró una pareja de tilcayos, a la que se le realizó una "secuenciación de genoma completo", es decir, exámenes genéticos a profundidad.

Un macho fue adoptado por una familia que al notar que no tenía un comportamiento normal lo entregó a un refugio de conservación animal en Los Yungas, donde se mantiene hasta hoy. Una hembra que fue agredida en una comunidad fue rescatada y luego liberada en la naturaleza.