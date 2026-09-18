Putin toma el control temporal de los activos de Nestlé, Auchan y otras compañías occidentales en Rusia

Publicado por Diane Hernández 18 de septiembre, 2026

El presidente ruso, Vladimir Putin, puso bajo administración temporal los activos en Rusia de la multinacional suiza Nestlé y de varias compañías vinculadas a grupos franceses, entre ellas Auchan, FM Logistic y la antigua operación de Leroy Merlin, en una nueva intervención de Moscú sobre empresas occidentales desde el inicio de la guerra en Ucrania.

El decreto, firmado el 17 de septiembre, entrega la gestión de esos activos a la compañía rusa L.E.V. Management. La medida incluye las participaciones extranjeras en Nestlé Russia y Nestlé Kuban, así como prácticamente el 100% de la filial rusa de Auchan y activos relacionados con FM Logistic y Lemana Pro, nombre con el que opera actualmente la antigua red de Leroy Merlin en el país, informó la AFP.

La figura de administración temporal no supone formalmente un cambio inmediato de propietario, pero aparta a los accionistas extranjeros del control de sus negocios y coloca la gestión en manos de un administrador designado en Rusia. El mecanismo deriva de un decreto aprobado por Putin en abril de 2023 para intervenir activos pertenecientes a empresas de países considerados por Moscú como “no amistosos”.

El Kremlin defendió este viernes la decisión señalando precisamente el origen de las compañías en Estados incluidos por Rusia en esa categoría, una clasificación utilizada por Moscú contra gobiernos que han impuesto sanciones por la invasión de Ucrania.

Nestlé estudia cómo responder

Nestlé confirmó este viernes que tomó nota del decreto presidencial y aseguró que se encuentra analizando la situación y sus posibles opciones.

La compañía señaló que adoptará las medidas necesarias para “proteger sus derechos” y mantener la continuidad de sus operaciones, especialmente en relación con sus trabajadores.

La multinacional suiza opera seis plantas y emplea alrededor de 7.000 personas en Rusia. Desde el comienzo de la guerra redujo considerablemente sus actividades en el país, suspendiendo inversiones y limitando parte de sus ventas, importaciones y exportaciones. Rusia representa actualmente alrededor del 1% de las ventas globales del grupo, según estimaciones de analistas citadas por Reuters.

Auchan, por su parte, continúa siendo uno de los grandes minoristas extranjeros presentes en el mercado ruso. La empresa ha mantenido sus operaciones desde 2022 y cuenta con más de 200 establecimientos en el país y decenas de miles de empleados.

Una empresa poco conocida asumirá la gestión Los activos quedarán bajo la administración de L.E.V. Management, una compañía registrada en Moscú en octubre de 2024 y dedicada formalmente a servicios de consultoría empresarial y gestión.

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​Según registros empresariales citados por Vedomosti y otros medios rusos, la firma tiene un capital social de apenas 15.000 rublos y hasta 2025 no mostraba una actividad empresarial significativa. Su director general desde septiembre de este año es Andrei Krayushkin.

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​Novaya Gazeta Europe ha señalado que el nombre y la fecha de nacimiento de Krayushkin coinciden con los de un general de división del Ministerio del Interior ruso que anteriormente ocupó un alto cargo en el departamento de migración.

Moscú endurece la presión sobre las empresas occidentales

La intervención se suma a una serie de medidas adoptadas por Rusia contra compañías extranjeras desde 2022.

En 2023, Moscú colocó bajo administración temporal activos de empresas como Danone y Carlsberg. En varios casos, esas intervenciones terminaron posteriormente en ventas o transferencias a inversores rusos, mientras las compañías occidentales afrontaban importantes descuentos y gravámenes para poder abandonar el mercado.

Rusia ha endurecido progresivamente las condiciones para las empresas occidentales que buscan retirarse del país, incluyendo autorizaciones gubernamentales, descuentos obligatorios en las ventas y gravámenes de salida.

El nuevo decreto refuerza esa estrategia y amplía el número de grandes compañías internacionales cuyos negocios han quedado bajo control de administradores designados por Moscú, más de cuatro años después del comienzo de la invasión rusa de Ucrania.