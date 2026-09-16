La familia de Charlie Kirk presenta un aviso previo de demanda contra la Universidad de Utah Valley por presuntos fallos de seguridad

Publicado por Carlos Dominguez 16 de septiembre, 2026

La familia de Charlie Kirk presentó una notificación previa a una demanda contra la Universidad del Valle de Utah, el estado y varios responsables de la institución, a quienes señala de no haber adoptado medidas suficientes para proteger al activista conservador antes de su asesinato.

Según informó Fox News, el documento, presentado el 9 de septiembre por los abogados de la familia, sostiene que la universidad conocía los riesgos asociados al acceso a las azoteas cercanas al lugar donde Kirk participaría en un acto de Turning Point USA (TPUSA). La familia plantea una posible demanda por muerte por negligencia y también invoca la doctrina constitucional conocida como "peligro creado por el Estado".

Kirk, fundador de TPUSA, fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre de 2025 durante un acto celebrado en el campus de la universidad, en Orem, Utah.

Una advertencia sobre las azoteas

Según la notificación, miembros de la organización de Kirk informaron al jefe de policía de la universidad, Jeffrey Long, de que estudiantes habían advertido sobre el acceso a la azotea del edificio Sorenson Center, próximo al lugar del acto.

"Si esto es cierto, sería conveniente controlar el acceso o permitir que uno de mis hombres estuviera allí", habría escrito un representante de Turning Point USA. La respuesta atribuida a Long fue: "Yo me encargo".

Los abogados sostienen que la advertencia debía haber sido tomada especialmente en serio debido al intento de asesinato contra el presidente Donald Trump, también perpetrado desde una azotea el año anterior.

Sin embargo, el escrito afirma que la azotea desde la que supuestamente se efectuó el disparo no fue asegurada. La familia también señala que los estudiantes solían acceder a ese espacio y que en la zona se encontraban con frecuencia "botellas de cerveza y basura", u otros objetos abandonados.

Solo seis agentes para 3.000 asistentes

La notificación señala a la universidad de no haber realizado una evaluación adecuada del riesgo ni de haber elaborado un plan de seguridad por escrito. Tampoco se habría celebrado una reunión informativa previa con los agentes encargados del dispositivo.

El acto reunió aproximadamente a 3.000 personas y contó con solo seis policías del campus, según el documento. Esa cifra representaba, de acuerdo con la acusación, una cuarta parte de toda la plantilla policial de la universidad.

"Según la información de que se dispone y según se cree, el jefe de la Policía del Campus de la UVU, Jeffrey Long, solicitó a la entonces rectora de la UVU, Astrid Tuminez, que autorizara la asignación de más de seis agentes —lo que representaba tan solo el 25 % de la plantilla policial de la UVU—, pero su solicitud fue denegada", continúa el escrito.

La familia considera que la ubicación elegida convirtió a Kirk en un objetivo vulnerable, rodeado de edificios altos y otros puntos elevados. "Las partes de la UVU podrían haberse negado a aprobar la celebración del evento del Tour en el patio exterior, o podrían haber trasladado el lugar de celebración a un recinto cubierto o a un lugar más seguro, tal y como habían hecho en el pasado con ponentes polémicos", según se indica en el escrito.

Cámaras sin vigilancia en tiempo real

El escrito critica que las cámaras del campus no se supervisaran en tiempo real y que no se utilizaran drones para vigilar las azoteas ni las zonas al aire libre. Las imágenes posteriores muestran al presunto autor desplazándose por la azotea del edificio Losee hasta el punto desde el que se realizó el disparo.

"El análisis a posteriori de las imágenes durante la vista preliminar del proceso penal contra el presunto autor de los disparos, Tyler Robinson, mostró al tirador corriendo por la azotea del edificio Losee hasta llegar a un 'nido de francotirador'", escribieron los abogados. "Si esas imágenes se hubieran supervisado en tiempo real, la trágica muerte de Kirk podría haberse evitado".

También cuestionan la respuesta médica

La familia también critica la respuesta de emergencia.

"La organización de las partes de la UVU fue tan deficiente que, cuando el Sr. Kirk recibió el disparo, no había personal de primeros auxilios disponible y el Sr. Kirk fue trasladado al Hospital Regional de Timpanogos en un vehículo particular, no en una ambulancia", continúa el comunicado.

Según el escrito, quienes podrían demandar son la viuda de Kirk, Erika Kirk, y sus dos hijos menores de edad. El texto también contempla posibles reclamaciones de sus padres, Robert y Kathryn.