Los conflictos por poder de China: ¿se avecina la Tercera Guerra Mundial?

16 de septiembre, 2026

"No, no estamos en vísperas de la Tercera Guerra Mundial", escribe Leon Hadar en Asia Times.

"Lo que realmente está ocurriendo en 2026 no es el lento inicio de una única guerra mundial", añade. "Es el lento desmoronamiento del orden de posguerra liderado por Estados Unidos, que se desarrolla simultáneamente en media docena de escenarios que aún no se han unificado en un único conflicto".

Tenga o no razón Hadar, un amigo comentó en junio que "el mundo está completamente fuera de control".

En nuestro mundo fuera de control, el ritmo del cambio se está acelerando. Como supuestamente dijo Vladimir Lenin: "Hay décadas en las que no pasa nada, y hay semanas en las que pasan décadas".

En este periodo de rápidos cambios, Hadar admite que hay guerras regionales, pero las considera "un síntoma de desorden más que un paso hacia una guerra mundial".

"El peligro de diagnosticar en exceso la "Tercera Guerra Mundial" no es solo la inexactitud", argumenta Hadar. "Es que ese enfoque tiende a generar precisamente las políticas —compromisos maximalistas, posturas militares reflexivas, tratar cada disputa regional como una prueba existencial de determinación— que hacen que los incendios más pequeños sean más difíciles de apagar".

Esta visión, que parece razonable, pasa por alto un aspecto más importante. Al no adoptar enfoques resueltos, Estados Unidos y sus aliados han permitido que los malos actores acerquen al mundo a un conflicto global.

El presidente ruso Vladimir Putin, por ejemplo, percibió casi con toda seguridad la indecisión estadounidense y occidental a principios de 2022 — El presidente Joe Biden dijo que podría tolerar una "incursión menor" en Ucrania — como luz verde para una invasión a gran escala.

Si, por el contrario, Biden hubiera convertido la invasión en "una prueba existencial de determinación", probablemente habría plantado cara al líder ruso. En cambio, su débil enfoque abrió la puerta a una guerra prolongada.

Ucrania es importante, mucho más de lo que la mayoría cree. Como Gregory Copley, presidente de la Asociación Internacional de Estudios Estratégicos, declaró a Gatestone en diciembre de 2023, ya no hay "guerras regionales" porque "todas ellas cuentan con algún grado de implicación de las grandes potencias".

En Ucrania, por ejemplo, China ha prestado un apoyo generalizado a Rusia.

Xi Jinping ha respaldado plenamente a Putin porque el líder chino, evidentemente, ha tomado dos páginas del manual del "movimiento campesino" de Mao Zedong.

En primer lugar, al parecer, Xi está intentando "rodear las ciudades desde el campo". Hoy en día, el líder chino considera que lugares como Ucrania son el campo y que Estados Unidos es la ciudad más importante. Mao se impuso con esa estrategia de campo-ciudad en 1949 frente a las fuerzas superiores de los nacionalistas de Chiang Kai-shek.

En segundo lugar, Xi se ha dedicado a desestabilizar el mundo. "El gran caos bajo el Cielo conduce al gran orden bajo el Cielo", escribió Mao Zedong en 1966 en una carta a su esposa, Jiang Qing, refiriéndose a su objetivo de establecer el dominio chino en todo el mundo. Xi, a lo largo de este siglo, ha venido haciendo referencia a la noción de la era imperial de que los líderes chinos no solo tenían el derecho de gobernar el tianxia —"todo bajo el Cielo"— sino que tenían la obligación de hacerlo.

Estados Unidos tiene que hacer frente al Estado chino allí donde el Estado chino se enfrente al mundo. Cada enfrentamiento —Xi Jinping está librando ahora guerras por poder en tres continentes— se ha convertido, por lo tanto, en algo crítico, si no en parte de una lucha existencial.

"Una auténtica guerra mundial requiere que las grandes potencias opten por la confrontación directa entre sí", escribe Hadar. "Lo que tenemos, en cambio, son varias grandes y medianas potencias, cada una de las cuales persigue objetivos más limitados y transaccionales, que en ocasiones chocan, normalmente sin intención".

Es cierto que China y Rusia no han optado por luchar directamente contra Estados Unidos desde la Guerra de Corea, pero se están acercando a ello, tanto en Ucrania como en Irán. Ambos conflictos son ahora enfrentamientos por poder.

"Las guerras mundiales a menudo solo se reconocen con certeza después de que las crisis interconectadas se hayan convertido en un único conflicto", me escribió este mes David Maxwell, vicepresidente del Centro para la Estrategia de Asia-Pacífico. "Las guerras separadas no tienen por qué comenzar como una lucha global coordinada".

Maxwell tiene razón: A finales de la década de 1930, varias guerras se fusionaron en lo que hoy llamamos la Segunda Guerra Mundial.

Como señala, "la cuestión, por lo tanto, quizá no sea si la Tercera Guerra Mundial es inminente, sino cuántas guerras regionales simultáneas pueden producirse antes de que la distinción entre conflicto regional y guerra mundial pierda su significado estratégico".

Hoy en día, tanto Rusia como China tienen motivos para luchar hasta el final: Rusia porque está sufriendo una dura derrota en Ucrania y China porque se enfrenta a crisis internas que pueden poner fin al dominio del Partido Comunista.

El riesgo ahora es que un Putin desesperado o un Xi inseguro puedan recurrir a sus armas más poderosas mientras libran la que se convertirá en la última guerra de la historia.

Gordon G. Chang es autor de Plan Red: China's Project to Destroy America, miembro distinguido del Gatestone Institute y miembro de su Consejo Asesor.

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