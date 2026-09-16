La FDA eleva la clasificación del retiro de seis jabones de manos vendidos en 15 estados por posible contaminación bacteriana

Publicado por Williams Perdomo 16 de septiembre, 2026

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) clasificó el 11 de septiembre como Clase II el retiro voluntario de seis productos de jabón de manos por una posible contaminación bacteriana. Según el informe de cumplimiento de la FDA, identificado con el número 99466, la retirada continúa en curso y fue iniciada por la empresa Intercon Chemical Co., con sede en Saint Louis, Misuri.

La distribución del producto afectó a 20 destinatarios, 19 mayoristas y un minorista, ubicados en 15 estados: Carolina del Norte, Misisipi, Dakota del Norte, Nebraska, Maryland, Carolina del Sur, Wisconsin, Georgia, Pensilvania, California, Illinois, Iowa, Nueva York, Texas y Washington.

Los seis productos afectados

Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe, de 28,7 onzas líquidas: 693 cajas. Código UPC 789745002981.

Clearly Better by Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe, de 1.000 mililitros: 143 cajas. Código UPC 789745002615.

Summit 150 Foaming Hand Soap, de 28,7 onzas líquidas: 1.040 cajas. Código UPC 810080570030.

Vestis Foaming Hand Soap, Fresh Pear Scent, de 33,8 onzas líquidas: 225 cajas. Código UPC 810080570405.

Laura Lynn Honey Apple Crisp Liquid Hand Soap, de 8 onzas líquidas: 301 cajas. Código UPC 086854074305.

Laura Lynn Foaming Pear Scent Hand Soap with Moisturizers, de 7,5 onzas líquidas: 294 cajas. Código UPC 08685407408. La FDA identificó seis productos incluidos en el retiro, con sus respectivas cantidades y códigos de identificación:

En los dos primeros productos, el informe identifica como posibles contaminantes las bacterias Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Pseudomonas monteilii, Serratia marcescens y Serratia nematodiphila. Para los otros cuatro, señala una posible contaminación bacteriana, sin especificar los microorganismos.

La retirada sigue en curso

El retiro fue iniciado el 29 de junio de 2026 y recibió la clasificación de la FDA el 11 de septiembre. El informe indica que la retirada continúa en curso y que no hay una fecha de finalización disponible.

La agencia registra la medida como voluntaria e iniciada por la empresa. Asimismo, señala que no se emitió un comunicado de prensa específico para este retiro.