US Open: Zheng sigue sorprendiendo y pone en peligro el asalto al número 1 de Rybakina, Zverev le aguanta el pulso a Alcaraz,

Publicado por AFP 8 de septiembre, 2026

La china Zheng Qinwen firmó el lunes otra asombrosa actuación que le llevó a la victoria frente a la polaca Iga Swiatek para irrumpir en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde Alexander Zverev también mantuvo viva su candidatura a destronar a Carlos Alcaraz.

En el feriado estadounidense del Día del Trabajo, Nueva York despertó con la despedida a primera hora de una antigua campeona, Swiatek. La exnúmero uno mundial cayó en las manos de Zheng, campeona olímpica en los Juegos de París 2024, que sigue deslumbrando tras la grave lesión de codo que la hizo caer al puesto 121 del ranking mundial.

En el US Open necesitó ganar tres partidos de la fase de clasificación pero después sacó del camino a dos campeonas de Grand Slam. La primera víctima fue la local Madison Keys, a la que remontó un 5-0 de desventaja en el tercer set hasta quedárselo por 7-5.

Este lunes repitió la misma proeza frente a Swiatek, campeona de seis trofeos grandes, incluido el US Open de 2022. La jugadora china comenzó el partido 5-0 abajo ante la ex número uno mundial y fue capaz de darle la vuelta con siete juegos seguidos para quedarse con el primer set por 7-5.

El segundo parcial se lo apropió por 6-3 ante una desesperada Swiatek, que abandonó la pista entre lágrimas al cerrar su primer año sin títulos de Grand Slam desde 2021. "Supongo que aquella remontada 5-0 no fue suerte, es todo lo que puedo decir", dijo una satisfecha Zheng sobre la pista.

Zheng, un duro reto para el número 1 de Rybakina

La asiática, de 23 años, no había superado el debut en Roland Garros y Wimbledon tras su regreso de la cirugía de codo a la que se sometió en julio de 2025. En su próximo duelo se medirá a una Elena Rybakina para la que habrá mucho más en juego que el boleto a sus primeras semifinales del US Open.

La kazaja, que arrolló el lunes a la japonesa Naomi Osaka por 6-1 y 6-4, sólo necesita un triunfo más para auparse por primera vez al número uno mundial, desbancando a Aryna Sabalenka. "Por supuesto que lo quiero, es uno de mis objetivos", dijo Rybakina sobre un liderato que lleva semanas persiguiendo.

Gauff vuelve a unos cuartos por primera vez desde 2023

Otro de los cruces de cuartos reunirá a la estadounidense Coco Gauff, campeona de Roland Garros en 2025, y su sucesora este año en la arcilla de París, la rusa Mirra Andreeva. Por primera vez desde su título de 2023, Gauff pasó la frontera de los octavos con un triunfo por 6-1 y 6-4 ante su compatriota Iva Jovic, de 18 años.

Mucho más dramática fue la clasificación de Andreeva, que remontó un set en contra ante la austriaca Anastasia Potapova. Dos horas y media de pugna entre las dos jugadoras nacidas en Rusia concluyeron con triunfo de Andreeva por 5-7, 6-4 y 6-3 ante una Potapova que jugó los últimos puntos tras lesionarse la pierna izquierda.

Zverev, "en la dirección correcta"

Siguiendo la estela de Carlos Alcaraz, Zverev se embarcó en los cuartos con un convincente triunfo ante el italiano Luciano Darderi. Zverev, primer sembrado por la baja de Jannik Sinner, fulminó al jugador nacido en Argentina por 6-2, 6-2 y 7-6 (7/3) en su primer triunfo antes de la medianoche de Nueva York.

"No sé qué voy hacer ahora. Quizá vaya a una pista de entrenamiento, quizás a un bar... eso era una broma", dijo el alemán, que ha terminado varias de sus rondas pasadas las dos de la madrugada. "Creo que voy avanzando en la dirección correcta. Luciano jugó un set casi perfecto en el tercer set, y aun así lo gané, lo cual es una señal increíble para mí. Espero seguir así", se felicitó Sascha, que en los dos primeros turnos necesitó llegar al quinto set.

El campeón de Roland Garros ha encontrado siempre la forma de sobrevivir mientras veía desaparecer de su lado del cuadro a sus rivales mejor posicionados en el ranking: Felix Auger-Aliassime, Flavio Cobolli, Taylor Fritz y Alex de Miñaur.

Alexander Blockx, primer jugador belga en alcanzar los cuartos del Us Open

De esta forma, su inesperado oponente en cuartos será el neerlandés Botic Van de Zandschulp, número 70 de la ATP, que el lunes acabó con la aventura del francés Arthur Gea. De haber aprovechado la pelota de partido que tuvo, Gea se hubiera convertido en el primer tenista repescado de la qualy ("lucky loser") en avanzar a unos cuartos de un torneo grande.

El argentino Francisco Cerúndolo volvió a chocar con su barrera de octavos en los Grand Slams al sucumbir frente al pujante belga Alexander Blockx por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5. Blockx, de 21 años, será el primer jugador belga en los cuartos de Flushing Meadows.

Enfrente tendrá al ruso Kharen Khachanov, semifinalista en 2022, que aplacó a la promesa estadounidense Learner Tien en cinco sets.