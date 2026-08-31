Escalada en Medio Oriente: Irán ataca a EEUU en Jordania tras el bombardeo estadounidense a la isla de Larak

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 30 de agosto, 2026

Irán atacó el domingo a fuerzas estadounidenses estacionadas en Jordania, horas después de que Washington bombardeara dos lanzadores de misiles en la isla iraní de Larak. Según una fuente citada por el corresponsal de Fox News, Trey Yingst, no se reportaron impactos significativos, ya que casi todos los proyectiles disparados por Irán fueron interceptados.

El origen de la escalada se remonta a inteligencia estadounidense que detectó que Teherán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marinas hacia el estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más importantes del mundo. El plan buscaba volver a sembrar de minas esas aguas después de que la Armada de EEUU las despejara por completo, algo que el propio presidente Donald Trump había confirmado el 25 de agosto. En ese momento, Trump ya había advertido que cualquier embarcación sorprendida colocando nuevos explosivos sería "destruida de inmediato y de manera sistemática".

Ante el ataque de represalia, las Fuerzas Armadas de Jordania confirmaron haber interceptado ocho misiles disparados desde Irán que ingresaron a su espacio aéreo. La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) reivindicó además un ataque combinado con misiles balísticos y drones contra dos bases aéreas estadounidenses en territorio jordano, la Base Aérea Rey Hussein y la Base Aérea Al-Azraq, alegando haber causado "daños severos" a infraestructura técnica y de mantenimiento, así como a zonas donde se encontraban estacionados aviones de combate.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) salió al cruce de la versión iraní, que calificó el bombardeo contra Larak como un "acto de agresión". La agencia militar tildó la acusación de "falsa" y aseguró que sus fuerzas realizaron una "acción limitada y precisa" contra tropas de la IRGC que representaban una amenaza directa para la seguridad del estrecho. "En esencia, Irán creó la amenaza, y las fuerzas militares de Estados Unidos la eliminaron para proteger a los marineros civiles, el transporte marítimo comercial y el libre flujo del comercio global", sentenció CENTCOM en su comunicado.

Desde Teherán, Ebrahim Azizi, jefe de la comisión de seguridad nacional del parlamento iraní, advirtió sobre nuevas represalias en un mensaje publicado en X: "Ningún crimen, a ningún nivel, queda sin respuesta; una respuesta que será devastadora, más dolorosa e instructiva, que completará la cadena de sus fracasos". El vocero de la IRGC, Hossein Mohebi, calificó por su parte el ataque estadounidense como un "error estratégico y fatal" que, según dijo, inclinará la balanza en contra de quienes lo ordenaron.

El episodio se produce en medio de una ofensiva económica más amplia de Washington contra el régimen iraní. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó el domingo que su cartera impondrá nuevas sanciones semanales contra Irán, comenzando por bancos que faciliten su acceso al sistema financiero internacional. El funcionario no descartó desconectar por completo a alguna institución financiera del sistema basado en el dólar estadounidense.

El nuevo round de hostilidades ya impactó en los mercados. Los precios del petróleo se dispararon más de un 2% en las primeras operaciones del lunes en Asia, con el crudo Brent superando los $90 por barril, mientras crece la preocupación por una eventual interrupción prolongada del tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz.