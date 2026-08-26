Montana: un hombre mata a ocho familiares, incluidos cuatro niños, en un tiroteo seguido de un incendio
El ataque ocurrió durante una reunión familiar en una vivienda de Billings. El presunto agresor fue encontrado con una herida de bala autoinfligida y murió posteriormente en un hospital.
Ocho integrantes de una misma familia, entre ellos cuatro menores, murieron tras un tiroteo y un incendio ocurrido la noche del domingo 23 de agosto en una vivienda de Billings, Montana, en un caso que las autoridades describieron inicialmente como una disputa familiar. El presunto atacante también falleció.
De acuerdo con la cronología proporcionada por el Departamento de Policía de Billings, la llamada al 911 se recibió alrededor de las 6:01 p.m. desde una residencia ubicada en el 315 de White Star Circle. Los operadores pudieron escuchar disparos durante la comunicación.
El primer agente llegó aproximadamente a las 6:12 p.m. y escuchó nuevos disparos procedentes de la parte posterior de la vivienda. Apenas tres minutos después comenzó a observarse humo y la casa terminó completamente envuelta en llamas.
La combinación de un tirador activo y el incendio dificultó la entrada inmediata de policías y bomberos y complicó las labores para rescatar a las personas que permanecían dentro de la propiedad.
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Cuatro adultos y cuatro niños entre las víctimas
En una actualización difundida el martes, la Policía de Billings confirmó que las víctimas eran cuatro adultos y cuatro menores. Los investigadores continuaban trabajando en la recuperación de los restos debido al grave deterioro estructural de la vivienda.
El presunto responsable fue localizado fuera de la casa con una aparente herida de bala autoinfligida. Fue trasladado a un hospital, donde posteriormente murió.
La Oficina del Sheriff del Condado de Yellowstone aseguró que el episodio no fue un ataque aleatorio y que las personas involucradas se conocían. Tras asegurar el área, las autoridades determinaron además que no existía una amenaza adicional para la población.
¿Qué provocó la masacre?
Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido públicamente un móvil definitivo, por lo que ese antecedente forma parte de los testimonios familiares y no de una conclusión oficial de la investigación.
Tampoco se ha determinado oficialmente cómo comenzó el incendio.
La Oficina del Sheriff del Condado de Yellowstone encabeza una investigación que las autoridades calificaron de compleja debido tanto al fuego como al agua empleada para extinguirlo, factores que dificultan la recuperación y análisis de las evidencias.