Montana: un hombre mata a ocho familiares, incluidos cuatro niños, en un tiroteo seguido de un incendio

Publicado por Diane Hernández 26 de agosto, 2026

Ocho integrantes de una misma familia, entre ellos cuatro menores, murieron tras un tiroteo y un incendio ocurrido la noche del domingo 23 de agosto en una vivienda de Billings, Montana, en un caso que las autoridades describieron inicialmente como una disputa familiar. El presunto atacante también falleció.

De acuerdo con la cronología proporcionada por el Departamento de Policía de Billings, la llamada al 911 se recibió alrededor de las 6:01 p.m. desde una residencia ubicada en el 315 de White Star Circle. Los operadores pudieron escuchar disparos durante la comunicación.

El primer agente llegó aproximadamente a las 6:12 p.m. y escuchó nuevos disparos procedentes de la parte posterior de la vivienda. Apenas tres minutos después comenzó a observarse humo y la casa terminó completamente envuelta en llamas.

La combinación de un tirador activo y el incendio dificultó la entrada inmediata de policías y bomberos y complicó las labores para rescatar a las personas que permanecían dentro de la propiedad.

Cuatro adultos y cuatro niños entre las víctimas

En una actualización difundida el martes, la Policía de Billings confirmó que las víctimas eran cuatro adultos y cuatro menores. Los investigadores continuaban trabajando en la recuperación de los restos debido al grave deterioro estructural de la vivienda.

El presunto responsable fue localizado fuera de la casa con una aparente herida de bala autoinfligida. Fue trasladado a un hospital, donde posteriormente murió.

La Oficina del Sheriff del Condado de Yellowstone aseguró que el episodio no fue un ataque aleatorio y que las personas involucradas se conocían. Tras asegurar el área, las autoridades determinaron además que no existía una amenaza adicional para la población.