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Muere Dolly Parton, la reina de la música country, a los 80 años: se apaga la voz de “I Will Always Love You” y de más de 3.000 canciones

“Dolly ha vivido en la luz y está en los brazos de Jesús”, afirmó su sobrino Bryan Seaver en un video publicado en redes sociales. El familiar destacó que la cantante “abrió puertas a generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todas las condiciones”.

Dolly Parton se presenta durante la 37.ª ceremonia anual de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll

Dolly Parton se presenta durante la 37.ª ceremonia anual de incorporación al Salón de la Fama del Rock and RollAFP.

Carlos Dominguez
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Carlos Dominguez

La leyenda de la música country Dolly Parton falleció este martes a los 80 años, según confirmó su familia. La artista, que pasó de la pobreza de Tennessee a convertirse en un ícono mundial, deja un legado de más de seis décadas marcado por canciones eternas y una influencia que trascendió géneros y fronteras.

Dolly ha vivido en la luz y está en los brazos de Jesús”, afirmó su sobrino Bryan Seaver en un video publicado en redes sociales. El familiar destacó que la cantante “abrió puertas a generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todas las condiciones”. “Con su ejemplo, creímos que todo era posible. Nunca vio una puerta que no pudiera abrir, y las puertas que abrió hicieron e hicieron historia”, añadió.

La familia no reveló la causa de la muerte. Parton había hablado en los últimos meses de problemas de salud. En mayo canceló una serie de conciertos en Las Vegas por preocupaciones médicas. En videos publicados en sus redes sociales explicó que el tratamiento de una enfermedad no especificada avanzaba bien, pero que aún no se sentía preparada para subir al escenario. Su esposo, Carl Dean, falleció el año pasado.

Una carrera de más de 3.000 canciones

Nacida en una familia humilde de Tennessee, Parton se consolidó como una de las figuras más queridas de la música estadounidense. Compuso alrededor de 3.000 canciones y grabó 49 álbumes de estudio, además de más de un centenar de discos recopilatorios y colaboraciones. Temas como “Jolene”, “Coat of Many Colors” y la balada “I Will Always Love You” —que Whitney Houston convirtió en un fenómeno global— formaron parte de un catálogo que le valió el título de “reina de la música country”.

Con talento, carisma y una imagen inconfundible, Dolly Parton no solo dominó las listas de éxitos: se convirtió en un símbolo de superación y generosidad cuya voz seguirá sonando mucho después de su partida.

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