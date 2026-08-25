Muere Dolly Parton, la reina de la música country, a los 80 años: se apaga la voz de “I Will Always Love You” y de más de 3.000 canciones

Publicado por Carlos Dominguez 25 de agosto, 2026

La leyenda de la música country Dolly Parton falleció este martes a los 80 años, según confirmó su familia. La artista, que pasó de la pobreza de Tennessee a convertirse en un ícono mundial, deja un legado de más de seis décadas marcado por canciones eternas y una influencia que trascendió géneros y fronteras.

“Dolly ha vivido en la luz y está en los brazos de Jesús”, afirmó su sobrino Bryan Seaver en un video publicado en redes sociales. El familiar destacó que la cantante “abrió puertas a generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todas las condiciones”. “Con su ejemplo, creímos que todo era posible. Nunca vio una puerta que no pudiera abrir, y las puertas que abrió hicieron e hicieron historia”, añadió.

La familia no reveló la causa de la muerte. Parton había hablado en los últimos meses de problemas de salud. En mayo canceló una serie de conciertos en Las Vegas por preocupaciones médicas. En videos publicados en sus redes sociales explicó que el tratamiento de una enfermedad no especificada avanzaba bien, pero que aún no se sentía preparada para subir al escenario. Su esposo, Carl Dean, falleció el año pasado.