Elecciones 2028: frente a los demócratas, Rubio sería mejor candidato que Vance

Publicado por Williams Perdomo 21 de agosto, 2026

El secretario de Estado Marco Rubio aparece mejor posicionado que el vicepresidente JD Vance en varios de los hipotéticos enfrentamientos presidenciales para 2028 planteados en una nueva encuesta nacional de Emerson College Polling.

El sondeo sitúa a Rubio y Vance como los dos principales candidatos de la primaria republicana y los enfrenta con los demócratas Pete Buttigieg, Gavin Newsom, Jon Ossoff, Alexandria Ocasio-Cortez y Kamala Harris.

Rubio obtiene mejores resultados que Vance en varios de los escenarios analizados. Frente a Buttigieg, Rubio pierde 44% a 49%, el mismo resultado que registra Vance. Ante Ossoff, Rubio obtiene 44% frente a 47%, mientras Vance queda en 44% frente a 49%. Contra Newsom, Rubio alcanza 46% frente a 48%, mientras Vance obtiene 44% frente a 49%.

La diferencia también aparece en el enfrentamiento con Kamala Harris: Rubio obtiene 48% frente a 43% de Harris, mientras que Vance registra 45% frente a 49% de la exvicepresidente. En el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, Rubio alcanza 48% frente a 43%, mientras Vance obtiene 46% frente a 44%.