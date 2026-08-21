EEUU exige a sus aliados y a China que respalden el aislamiento económico contra el régimen iraní: "Con nosotros o contra nosotros"
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió a los países y empresas que mantuvieran vínculos económicos con Irán de posibles represalias dentro de la campaña estadounidense de sanciones: "Cualquier vínculo restante con Teherán apresurará la desaparición económica de una nación, ya sea que ese vínculo haya sido establecido deliberadamente o ignorado de forma consciente".
Estados Unidos exigió el jueves a sus aliados y a China que se incorporen a la nueva campaña del presidente Donald Trump para aislar la economía iraní y provocar el colapso del Régimen de los Ayatolás. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo formuló sin matices: los socios de Washington están "con nosotros o contra nosotros".
Trump había anunciado el miércoles, en un extenso mensaje en Truth Social, que la "operación económica" contra Irán sería "aplastante" y que cualquier país que "brinde cualquier tipo de salvavidas a Irán afrontará a su vez tremendas consecuencias económicas".
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De la presión militar al cerco económico
Bessent explicó en CNBC que el presidente está pasando de la presión militar a la económica, en un conflicto que se acerca a los seis meses y que resulta impopular. "Va a funcionar en Irán y va a hacer colapsar al régimen", afirmó. "Va a ser la mayor operación de aislamiento económico coordinado en la historia mundial".
En X, el secretario del Tesoro añadió: "Cualquier vínculo restante con Teherán apresurará la desaparición económica de una nación, ya sea que ese vínculo haya sido establecido deliberadamente o ignorado de forma consciente". Ni Trump ni Bessent han detallado aún las medidas concretas. Bessent prometió más información el lunes en una rueda de prensa.
Según informó AFP, el vicepresidente JD Vance coincidió en que Estados Unidos entra en "una nueva fase" en la que "la herramienta más efectiva que tenemos es la presión económica". Bessent señaló que este enfoque hace menos probable que Washington vuelva a lanzar operaciones militares de gran envergadura contra Irán.
Sobre China, el secretario del Tesoro evitó entrar en público: "Muchas conversaciones es mejor tenerlas en privado", dijo, aunque instó a Pekín a "sumarse al plan". El presidente Xi Jinping visitará a Trump en la Casa Blanca el 24 de septiembre.
China rechaza las sanciones y defiende su comercio petrolero con Irán
El régimen comunista chino respondió este viernes que esa vía no sirve. "Las sanciones y las presiones no permitirán resolver el problema", declaró el portavoz de la cancillería, Lin Jian. Pekín anima a todas las partes a "tomar medidas responsables" y a resolver el asunto por vías políticas y diplomáticas.
El rechazo chino se entiende en el terreno comercial. Antes de que estallara el conflicto a finales de febrero, China compraba más del 80 % de las exportaciones de petróleo iraní, según Kpler, una firma especializada en el seguimiento del comercio de materias primas y del tráfico de petroleros.
Teherán denuncia las sanciones de Washington como "terrorismo económico"
"Sin duda, las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán, que atacan los derechos humanos fundamentales de cada ciudadano iraní, constituyen un caso de 'terrorismo económico' y de 'crímenes contra la humanidad'", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán en un comunicado difundido por medios estatales, en el que afirmó que los responsables de esta política "merecen ser juzgados y castigados por cometer crímenes tan atroces".