ANÁLISIS
Los medios más promovidos por Apple News y Google News han respaldado exclusivamente a los candidatos demócratas
El informe del MRC encontró que las cinco publicaciones más promovidas por cada plataforma que emiten respaldos presidenciales no han apoyado a ningún candidato republicano en las últimas 10 elecciones, entre 1988 y 2024. En conjunto, las publicaciones identificadas por el estudio emitieron 31 respaldos presidenciales, todos a favor de candidatos demócratas.
Un nuevo análisis del Media Research Center (MRC) cuestiona la neutralidad política de algunas de las principales plataformas de agregación de noticias en Estados Unidos y señala que los medios más promovidos por Apple News y Google News han respaldado exclusivamente a candidatos demócratas en las elecciones presidenciales desde 1988.
El análisis, citado en el informe del MRC, encontró que las cinco publicaciones más promovidas por cada plataforma que emiten respaldos presidenciales no han apoyado a ningún candidato republicano en las últimas 10 elecciones, entre 1988 y 2024. En conjunto, las publicaciones identificadas por el estudio emitieron 31 respaldos presidenciales, todos a favor de candidatos demócratas.
Para Apple News, los medios señalados son The Washington Post, The New York Times —a través de The Athletic—, The Guardian, USA Today y Los Angeles Times. En el caso de Google News, aparecen The New York Times, The Guardian, The Washington Post, USA Today y The Atlantic.
El MRC contabilizó 28 respaldos a candidatos demócratas y ninguno a republicanos entre los medios promovidos por Apple News. USA Today constituye una excepción parcial: en algunos ciclos electorales se pronunció contra Donald Trump sin llegar a respaldar formalmente a un candidato demócrata. En Google News, los medios analizados acumularon 27 respaldos demócratas y ninguno republicano, con la misma salvedad de USA Today.
Política
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Williams Perdomo
El informe sostiene que este patrón se extiende durante cuatro décadas. Entre los candidatos demócratas respaldados por estas publicaciones figuran Michael Dukakis en 1988, Bill Clinton en 1992 y 1996, Al Gore en 2000, John Kerry en 2004, Barack Obama en 2008 y 2012, Hillary Clinton en 2016, Joe Biden en 2020 y Kamala Harris en 2024.
El análisis también revisa el lenguaje utilizado por algunos de estos medios en sus editoriales electorales. Por ejemplo, The Washington Post describió a Biden en 2020 como “excepcionalmente bien preparado” y “profundamente empático”, mientras calificó a Trump como “el peor presidente de los tiempos modernos”. En 2016, el periódico describió a Hillary Clinton como “bien calificada” y “bien preparada”, mientras calificó a Trump de “excepcionalmente no calificado”.
The New York Times también utilizó un tono favorable hacia los candidatos demócratas en sus respaldos. En 2024 describió a Kamala Harris como una servidora pública con “cuidado” y “competencia” y la presentó como la “única opción patriótica”, mientras calificó a Trump de “moralmente no apto” y “no apto por su temperamento”.
El informe recuerda además que USA Today rompió en 2016 con su tradición de no respaldar candidatos presidenciales. En aquel momento, su junta editorial cuestionó la candidatura de Trump y afirmó que carecía del “temperamento, conocimiento, estabilidad y honestidad” que Estados Unidos necesitaba de un presidente.
El patrón también aparece en MSN
Entre los medios más promovidos por MSN que emiten respaldos presidenciales se encuentran USA Today, The Washington Post, Los Angeles Times, Rolling Stone y San Francisco Chronicle.
Según el análisis, esos medios acumularon 27 respaldos presidenciales desde 1988, de los cuales solo dos fueron para un candidato republicano: George H. W. Bush, respaldado por San Francisco Chronicle en 1988 y 1992. Desde entonces, ese periódico ha respaldado a candidatos demócratas en cada elección presidencial.