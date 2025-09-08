Ariana Grande gana el premio al video del año en los MTV Video Music Awards

Publicado por Williams Perdomo 8 de septiembre, 2025

Los premios MTV Video Music Awards se entregaron este domingo y Ariana Grande ganó el máximo galardón. La cantante se llevó el premio al mejor video del año por 'Brighter Days Ahead', que también obtuvo el galardón a la mejor canción pop.

Visiblemente emocionada al aceptar el premio más prestigioso de la noche, la cantante, compositora y actriz de 32 años agradeció a sus fans.

Entre tanto, Lady Gaga emergió como la otra gran ganadora de la noche, venciendo a otros pesos pesados de la industria como Bad Bunny, el rapero Kendrick Lamar, Taylor Swift y The Weeknd en la categoría de mejor artista.

La cantante de 39 años se llevó el premio al artista del año y también ganó el galardón a la mejor colaboración, con Bruno Mars por 'Die with a Smile'.

La cantante de k-pop Rosé, quien está siguiendo una carrera en solitario después de alcanzar la fama con el grupo Blackpink, recibió el premio a la canción del año por 'APT', coescrita con Bruno Mars.

Sabrina Carpenter ganó el premio al mejor álbum del año por 'Short n' Sweet'.

La velada presentó una estética nostálgica con actuaciones de artistas veteranos como Mariah Carey, Busta Rhymes y Ricky Martin, mientras que artistas más jóvenes como Doja Cat y Tate McRae incorporaron coreografías fuertemente inspiradas en los años 80 y 90.

El rapero Kendrick Lamar, quien dominó los últimos Grammy con cinco triunfos, se quedó con las manos vacías a pesar de múltiples nominaciones.