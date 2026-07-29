¿Quién es Ryder Williams?, el héroe que Trump invitó a la Casa Blanca tras rescatar a un niño del fuerte oleaje en California

Publicado por Williams Perdomo 29 de julio, 2026

El presidente Donald Trump elogió este martes al salvavidas de 16 años que se volvió viral tras rescatar a un niño de un fuerte oleaje en Santa Cruz, California, y anunció que quiere invitarlo a la Casa Blanca junto a su familia e incluso otorgarle una alta condecoración civil.

El mandatario reaccionó al video del rescate, protagonizado por Ryder Williams, identificado por California State Parks, en el que se observa al adolescente luchar contra enormes olas mientras mantenía sujeto al menor hasta ponerlo a salvo.

"Vamos a traer a este heroico joven y a su familia a la Casa Blanca, quizás junto con el niño al que salvó, para otorgarle una Alta Condecoración Civil. ¡Muy valiente, se la merece!", escribió Trump en un mensaje publicado en X.

De acuerdo con California State Parks, el rescate ocurrió el sábado a las 3:32 p. m. en Seabright State Beach, cuando Williams realizaba labores de vigilancia.

La agencia explicó que el joven "observó que un niño perdió el equilibrio y fue derribado por una ola". El menor fue arrastrado aproximadamente 15 yardas mar adentro, momento en el que un salvavidas del parque logró alcanzarlo hasta que otro rescatista ingresó al agua para colaborar en la operación.

El niño fue sacado del océano sin lesiones graves y posteriormente fue entregado a sus padres, según informaron las autoridades.

La Santa Cruz State Lifeguard Association también felicitó a Williams y aseguró a Fox News Digital que realizó un "excelente trabajo" durante el rescate, destacando que salvó una vida.

El rescate generó miles de reacciones en redes sociales. Usuarios que afirmaron haber presenciado el incidente aseguraron que la operación duró mucho más de lo que muestra el video viral y que varios bañistas formaron una cadena humana para intentar ayudar, aunque finalmente fue deshecha por la fuerza del oleaje.