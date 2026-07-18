Nada pudo detenerlo: Emanuel Gutiérrez rememora en Voz News el duro camino que debió recorrer antes de cumplir el sueño de entrevistar a estrellas como Messi

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de julio, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al periodista venezolano Emanuel Gutiérrez, quien a lo largo de este mundial ha generado admiración entre propios y extraños no solo debido a su calidad y profesionalismo, sino también por el ejemplo de ser un auténtico ejemplo de vida al haber cumplido su sueño de cubrir un evento de semejante magnitud a pesar de su parálisis cerebral.

“Siempre tuve el sueño de cubrir una Copa del Mundo y entrevistar a las grandes estrellas, pero lo veía como un sueño lejano y remoto. […] Me sentí muy agradecido con Jude Bellingham por su mensaje al pueblo venezolano. Para los futbolistas europeos lo normal es no detenerse en la zona mixta. Sin embargo, él decidió romper el protocolo y apenas escuchó el nombre de Venezuela se detuvo sin titubear y dio las palabras en español para que toda la gente en el país lo entendiera. […] Tuve la oportunidad de entrevistar dos veces a Messi, de él solo puedo decir que es muy cercano y humano, es tan grande fuera del terreno de juego como lo es con la pelota en los pies”, dijo Gutiérrez.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.