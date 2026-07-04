ANÁLISIS
EEUU y sus banderas: desde la enseña del Ejército Continental en la Guerra de la Independencia hasta la que siguió a la incorporación de Hawai en 1960 (con el emblema confederado entre medias)
El símbolo nacional por antonomasia ha cambiado hasta en 27 ocasiones por la incorporación de nuevos territorios que sumaban una nueva estrella sobre un campo azul a las trece franjas rojas y blancas.
La bandera es el símbolo que representa a un país por antonomasia. Una pieza clave, y una de las primeras preocupaciones de una nación cuando quiere hacerse reconocer. Estados Unidos no ha sido menos. Al revés, precisamente por su peculiar forma de crecer desde las 13 colonias iniciales (presentes en las 13 barras de la enseña) a los 50 estados actuales, la bandera ha ido evolucionando para recoger este crecimiento con una ingeniosa fórmula: una región, una estrella.
Así, Estados Unidos ha ondeado con orgullo hasta 27 banderas a lo largo de su historia. En realidad, 29, si se toman en cuenta la enseña bajo la que las 13 colonias iniciaron la Guerra de la Independencia y la confederada, que pudo haber sido la nacional de haberse impuesto este bando en la Guerra civil.
El significado de la bandera de EEUU: estrellas, rayas y colores
El 4 de junio de 1777, el Segundo Congreso Continental (Continental Congress) aprobó la primera Resolución de la Bandera (Flag Resolution). En ella, se adoptaron oficialmente las “Barras y Estrellas” como bandera nacional:
“Se resolvió que la bandera de los Estados Unidos tenga 13 franjas alternas rojas y blancas, que la Unión consista en 13 estrellas blancas sobre un campo azul que represente una nueva constelación”.
A pesar que el Congreso no justificó el porqué de la elección de los colores ni los elementos característicos de la enseña, el que fuera secretario de la Institución, Charles Thompson, dejó un resumen detallado que incluye los significados detrás de los colores que representan desde entonces a los Estados Unidos:
“Los colores de las franjas horizontales son los usados en la bandera de los Estados Unidos de América; el blanco significa pureza e inocencia, el rojo, fortaleza y valor, y el azul, el color del jefe (la banda ancha sobre las franjas) significa vigilancia, perseverancia y justicia.”
La Primera bandera oficial de EEUU 1775: 'la gran bandera de la Unión'
La primera bandera oficial –puesto que EEUU aún no existía como tal, sino el ejército de las 13 colonias rebeldes– consistía en trece franjas rojas y blancas y la bandera del Reino Unido en la esquina superior izquierda. Se trata del mismo diseño base que la bandera de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que ondeó de 1701 a 1801. La diferencia estriba en el número de franjas, puesto que la enseña de la Compañía tenía entre nueve y trece franjas rojas y blancas. El Ejército Continental ondeó la bandera hasta 1777.
1777: Betsy Ross
La bandera aprobada por el Congreso incluía 13 estrellas, que fueron dispuestas en círculo. La historia popular dice que fue Elizabeth Griscom, conocida como Betsy Ross, una fabricante de banderas de Filadelfia, quien cosió la primera bandera oficial en junio de 1776.
De acuerdo con la leyenda, George Washington, Robert Morris y George Ross llegaron a la casa de Ross para discutir el diseño de una bandera nacional. El original tenía estrellas de seis puntas, pero ella sugirió una estrella de cinco puntas y les hizo una demostración sobre la velocidad a la que podía cortarlas. Asombrados, le asignaron el honor de ser la primera persona en coser la bandera.
1794: 15 estrellas y 15 franjas; Vermont y Kentucky se integran en la Unión
En 1794 se promulgó la segunda Ley de Bandera, en la que se sumaban dos franjas y dos estrellas por la unión de Vermont y Kentucky. La bandera se mantuvo en uso hasta 1818 a pesar de la adhesión de otros cinco estados (Tennessee, Ohio, Luisiana, Indiana, Misisipi) antes de esa fecha.
1818: 20 estrellas y vuelven las 13 franjas
En 1818 se estableció la norma de añadir una estrella por cada nuevo territorio y se fijó en 13 el número de franjas en la bandera. Apenas si ondeó durante un año, puesto en 1819 fue sustituida.
1819: se suma Illinois
1820: llegan Alabama, Maine
1822: Misuri
1836: Arkansas
1837: Míchigan
1845: Florida
1846: Texas
1847: Iowa
1848: Wisconsin
1851: California
1858: Minnesota
1859: Oregón
1861: Kansas
1863: Virginia Occidental
1865: Nevada
1867: Nebraska
1877: Colorado
1890: Idaho, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Washington
1891: Wyoming
1896: Utah
1908: Oklahoma, primera estrella del siglo XX
1912: Arizona y Nuevo México
1959: Alaska
1960: Hawái cierra la lista... por ahora
La bandera confederada para el EEUU que nunca fue
Con la base de la Cruz Sureña en azul, sobre un fondo rojo y 13 estrellas representando a los estados que la enarbolaban.