EEUU y sus banderas: desde la enseña del Ejército Continental en la Guerra de la Independencia hasta la que siguió a la incorporación de Hawai en 1960 (con el emblema confederado entre medias)

Publicado por Israel Duro 4 de julio, 2026

La bandera es el símbolo que representa a un país por antonomasia. Una pieza clave, y una de las primeras preocupaciones de una nación cuando quiere hacerse reconocer. Estados Unidos no ha sido menos. Al revés, precisamente por su peculiar forma de crecer desde las 13 colonias iniciales (presentes en las 13 barras de la enseña) a los 50 estados actuales, la bandera ha ido evolucionando para recoger este crecimiento con una ingeniosa fórmula: una región, una estrella.

Así, Estados Unidos ha ondeado con orgullo hasta 27 banderas a lo largo de su historia. En realidad, 29, si se toman en cuenta la enseña bajo la que las 13 colonias iniciaron la Guerra de la Independencia y la confederada, que pudo haber sido la nacional de haberse impuesto este bando en la Guerra civil.

El significado de la bandera de EEUU: estrellas, rayas y colores

El 4 de junio de 1777, el Segundo Congreso Continental (Continental Congress) aprobó la primera Resolución de la Bandera (Flag Resolution). En ella, se adoptaron oficialmente las “Barras y Estrellas” como bandera nacional:

“Se resolvió que la bandera de los Estados Unidos tenga 13 franjas alternas rojas y blancas, que la Unión consista en 13 estrellas blancas sobre un campo azul que represente una nueva constelación”.

A pesar que el Congreso no justificó el porqué de la elección de los colores ni los elementos característicos de la enseña, el que fuera secretario de la Institución, Charles Thompson, dejó un resumen detallado que incluye los significados detrás de los colores que representan desde entonces a los Estados Unidos:

“Los colores de las franjas horizontales son los usados en la bandera de los Estados Unidos de América; el blanco significa pureza e inocencia, el rojo, fortaleza y valor, y el azul, el color del jefe (la banda ancha sobre las franjas) significa vigilancia, perseverancia y justicia.”

La Primera bandera oficial de EEUU 1775: 'la gran bandera de la Unión'

Gran bandera de la UniónVOZ

La primera bandera oficial –puesto que EEUU aún no existía como tal, sino el ejército de las 13 colonias rebeldes– consistía en trece franjas rojas y blancas y la bandera del Reino Unido en la esquina superior izquierda. Se trata del mismo diseño base que la bandera de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que ondeó de 1701 a 1801. La diferencia estriba en el número de franjas, puesto que la enseña de la Compañía tenía entre nueve y trece franjas rojas y blancas. El Ejército Continental ondeó la bandera hasta 1777.

1777: Betsy Ross

La bandera de 1777 o Betsy RossVOZ

La bandera aprobada por el Congreso incluía 13 estrellas, que fueron dispuestas en círculo. La historia popular dice que fue Elizabeth Griscom, conocida como Betsy Ross, una fabricante de banderas de Filadelfia, quien cosió la primera bandera oficial en junio de 1776.

De acuerdo con la leyenda, George Washington, Robert Morris y George Ross llegaron a la casa de Ross para discutir el diseño de una bandera nacional. El original tenía estrellas de seis puntas, pero ella sugirió una estrella de cinco puntas y les hizo una demostración sobre la velocidad a la que podía cortarlas. Asombrados, le asignaron el honor de ser la primera persona en coser la bandera.

1794: 15 estrellas y 15 franjas; Vermont y Kentucky se integran en la Unión

Bandera de 1794VOZ

En 1794 se promulgó la segunda Ley de Bandera, en la que se sumaban dos franjas y dos estrellas por la unión de Vermont y Kentucky. La bandera se mantuvo en uso hasta 1818 a pesar de la adhesión de otros cinco estados (Tennessee, Ohio, Luisiana, Indiana, Misisipi) antes de esa fecha.

1818: 20 estrellas y vuelven las 13 franjas

1818: 20 estrellas y vuelven las 13 franjasVOZ

En 1818 se estableció la norma de añadir una estrella por cada nuevo territorio y se fijó en 13 el número de franjas en la bandera. Apenas si ondeó durante un año, puesto en 1819 fue sustituida.

1819: se suma Illinois

Bandera de 1919VOZ

1820: llegan Alabama, Maine

Bandera de 1820 con Alabama, MaineVOZ

1822: Misuri

Bandera de 1822 tras la adhesión de MisuriVOZ

1836: Arkansas

Bandera de 1936, con ArkansasVOZ

1837: Míchigan

Bandera de 1837 con MíchiganVOZ

1845: Florida

Bandera de 1845 con FloridaVOZ

1846: Texas

Bandera 1846 con TexasVOZ

1847: Iowa

Bandera con IowaVOZ

1848: Wisconsin

Bandera de EEUU 1848VOZ

1851: California

Bandera de 1851 con CaliforniaVOZ

1858: Minnesota

Bandera de 1858 con MinnesotaVOZ

1859: Oregón

bandera de 1859 con OregónVOZ

1861: Kansas

Bandera de 1861 con KansasVOZ

1863: Virginia Occidental

Bandera con Virginia Occidental (1863)VOZ

1865: Nevada

Bandera 1865 con NevadaVOZ

1867: Nebraska

Bandera de 1867 con NebraskaVOZ

1877: Colorado

Bandera de 1877 tras la incorporación de ColoradoVOZ

1890: Idaho, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Washington

Bandera de 1890 tras la entrada de Idaho, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, y WashingtonVOZ

1891: Wyoming

Bandera 1891VOZ

1896: Utah

Bandera de 1896 con UtahVOZ

1908: Oklahoma, primera estrella del siglo XX

Primera bandera del siglo XX con OklahomaVOZ

1912: Arizona y Nuevo México

Arizona y Nuevo México, en la bandera de 1912VOZ

1959: Alaska

Bandera de 1959 con AlaskaVOZ

1960: Hawái cierra la lista... por ahora

Bandera de EEUU desde 1960 tras la entrada de HawáiVOZ

La bandera confederada para el EEUU que nunca fue Durante la Guerra Civil, los 13 estados confederados (Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Kentucky, Virginia, Arkansas, Tennessee, Carolina del Norte y Missouri) adoptaron su propio emblema:

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​Con la base de la Cruz Sureña en azul, sobre un fondo rojo y 13 estrellas representando a los estados que la enarbolaban.