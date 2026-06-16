Mueren ocho personas en el accidente de un bombardero B-52 en una base aérea de California

Publicado por Williams Perdomo 16 de junio, 2026

Ocho personas murieron este lunes después de que un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea se estrellara poco después de despegar de la Base Aérea Edwards, en California. La aeronave realizaba una misión de prueba cuando ocurrió el accidente.

El impacto provocó un incendio y una gran columna de humo negro visible desde varios kilómetros de distancia. Equipos de emergencia acudieron al lugar tras el siniestro, ocurrido dentro de las instalaciones militares.

Las autoridades confirmaron la muerte de las ocho personas que se encontraban a bordo. Entre las víctimas había aviadores, empleados civiles y contratistas que participaban en las operaciones vinculadas a la misión.

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy E. Meink, expresó sus condolencias tras el accidente.

"Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de ocho vidas en el trágico accidente ocurrido hoy en la Base Aérea Edwards. Lamentamos esta pérdida y honramos el servicio de nuestros aviadores, empleados civiles y contratistas, que trabajan incansablemente cada día para cumplir nuestra misión. Expreso mis más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos", señaló en un comunicado.

Según la información difundida por las autoridades, el bombardero participaba en una misión de prueba rutinaria cuando se produjo el accidente. Las causas del siniestro permanecen bajo investigación.