Mueren ocho personas en el accidente de un bombardero B-52 en una base aérea de California
La aeronave se estrelló poco después de despegar de la Base Aérea Edwards durante una misión de prueba rutinaria
Ocho personas murieron este lunes después de que un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea se estrellara poco después de despegar de la Base Aérea Edwards, en California. La aeronave realizaba una misión de prueba cuando ocurrió el accidente.
El impacto provocó un incendio y una gran columna de humo negro visible desde varios kilómetros de distancia. Equipos de emergencia acudieron al lugar tras el siniestro, ocurrido dentro de las instalaciones militares.
Las autoridades confirmaron la muerte de las ocho personas que se encontraban a bordo. Entre las víctimas había aviadores, empleados civiles y contratistas que participaban en las operaciones vinculadas a la misión.
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Diane Hernández
El secretario de la Fuerza Aérea, Troy E. Meink, expresó sus condolencias tras el accidente.
"Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de ocho vidas en el trágico accidente ocurrido hoy en la Base Aérea Edwards. Lamentamos esta pérdida y honramos el servicio de nuestros aviadores, empleados civiles y contratistas, que trabajan incansablemente cada día para cumplir nuestra misión. Expreso mis más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos", señaló en un comunicado.
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We are deeply saddened by the eight lives lost in today’s tragic crash at Edwards AFB. We mourn this loss and honor the service of our Airmen, civilians, and contractors who work every day to advance our mission. I send my sincerest condolences to their families and loved ones.— Office of the Secretary of the Air Force (@SecAFOfficial) June 16, 2026
Según la información difundida por las autoridades, el bombardero participaba en una misión de prueba rutinaria cuando se produjo el accidente. Las causas del siniestro permanecen bajo investigación.