Lluvias intensas y fuertes nevadas amenazan el oeste del país mientras persisten tormentas en Texas

Publicado por Williams Perdomo 20 de abril, 2026

Un sistema meteorológico procedente del Pacífico marcará el tiempo en el país durante los próximos días, con lluvias intensas, nevadas significativas en zonas montañosas y marcados contrastes de temperatura entre el oeste y el este.

Según el Centro Meteorológico Nacional, las precipitaciones comenzarán este lunes en el norte y centro de California y se extenderán el martes hacia el noroeste del Pacífico, la Gran Cuenca y el sur de California. Las áreas costeras y la Sierra concentrarán los mayores acumulados, con riesgo de inundaciones aisladas. En esta última región, además, se esperan nevadas muy intensas que podrían dejar entre 30 y 60 centímetros, especialmente durante la jornada del martes.

Mientras tanto, en el sur del país, un fenómeno seguirá generando tormentas desde Florida hasta Texas. En este último estado existe riesgo de inundaciones repentinas aisladas, primero en el centro el lunes y posteriormente hacia la costa del Golfo el martes.

El panorama térmico también será desigual. Una dorsal en altura impulsará temperaturas muy superiores a lo habitual en el interior del oeste y las llanuras centrales, con máximas que alcanzarán los 20–30 °C e incluso valores más altos en algunas zonas. Sin embargo, el avance del sistema del Pacífico traerá un descenso progresivo de las temperaturas en el oeste a partir del martes.

Las temperaturas se mantendrán bajas En contraste, el este del país continuará bajo la influencia de aire frío tras el paso de un frente durante el fin de semana. Las temperaturas se mantendrán bajas, especialmente en el Medio Oeste y el noreste, donde se esperan máximas de entre 5 y 15 °C y posibles heladas matinales que ya han motivado avisos en varias regiones.



De cara a mitad de semana, se prevé una moderación general de las temperaturas, aunque el episodio de inestabilidad seguirá activo en varias zonas del país.

El domingo, los vuelos en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor registraron demoras temporales después de que las autoridades federales decidieran interrumpir las operaciones en tierra a causa de las condiciones meteorológicas adversas y la escasa visibilidad.

El Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso esta medida a las 8:15 de la mañana del 19 de abril. Según informó el organismo, la restricción se mantendría hasta las 10:00, con una probabilidad moderada de que se extendiera. Finalmente, poco después de esa hora, la FAA confirmó el levantamiento de la suspensión.