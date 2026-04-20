Boca derrota a River en el Monumental y se hace con el Superclásico argentino

Publicado por Víctor Mendoza 19 de abril, 2026

(AFP) Boca Juniors le ganó a River Plate por 1-0 el Superclásico del fútbol argentino, jugado este domingo en el estadio Monumental ante unos 85.000 espectadores, por la decimoquinta fecha del torneo Apertura.

Leandro Paredes, a los 45+5 minutos, marcó de penal el único gol del duelo, en un partido tenso y con varias emociones en la parte final.

Con este resultado, Boca se subió al tercer puesto en la Zona A del torneo Apertura de Argentina y dio un paso importante para asegurarse la clasificación a los octavos de final, mientras que River continúa segundo en la Zona B, con el billete a la próxima fase dentro del bolsillo.

En el historial general, Boca elevó su ventaja con 94 victorias sobre su rival eterno, mientras que River ganó 88 cotejos y hubo 84 empates.

Dirigió Darío Herrera y así formaron los equipos:

River: Santiago Beltrán - Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero (Ian Subiabre, 88'), Marcos Acuña - Aníbal Moreno - Juan Cruz Meza (Giuliano Galoppo, 46'), Kendry Páez (Joaquín Freitas, 56'), Tomás Galván - Sebastián Driussi (Maximiliano Salas, 17') y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey - Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marcos Acuña - Santiago Ascacibar, Leandro Paredes (Ander Herrera, 72'), Milton Delgado - Tomás Aranda (Tomás Belmonte, 72') - Miguel Merentiel (Exequiel Zeballos, 68') y Adam Bareiro (Milton Giménez, 82'). DT: Claudio Úbeda.