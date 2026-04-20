Japón activa la alerta por tsunami tras un terremoto de magnitud 7,4 en el norte del país

Publicado por Israel Duro 20 de abril, 2026

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el norte de Japón y provocó olas de 80 centímetros, informó la agencia meteorológica nacional (JMA), que emitió una alerta de tsunami por previsión de olas de hasta tres metros. El sismo se registró a las 4:53 pm locales en aguas del Pacífico frente al norte de la prefectura de Iwate.

"Evacúen de inmediato las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos hacia un lugar más seguro, como terrenos elevados o un edificio de evacuación. Se espera que las olas de tsunami golpeen repetidamente. No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la advertencia", indicó la alerta.

Los temblores se dejaron notar en Tokio, a cientos de kilómetros

El temblor fue lo suficientemente fuerte como para sacudir grandes edificios incluso en Tokio, situada a cientos de kilómetros de distancia. La oficina del primer ministro informó que ha activado un equipo de gestión de crisis.

Japón es uno de los países sísmicamente más activos del mundo, ya que se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del "Anillo de Fuego" del Pacífico.

Más de 1.500 seísmos al año

El archipiélago, hogar de unos 125 millones de habitantes, suele registrar alrededor de 1.500 sacudidas cada año y concentra aproximadamente el 18% de los terremotos del planeta.

La gran mayoría son leves, aunque los daños que causan varían según su ubicación y la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

En 2011, un terremoto de magnitud 9,0 desencadenó un tsunami que dejó 18.500 muertos o desaparecidos y provocó una devastadora fusión en la central nuclear de Fukushima.