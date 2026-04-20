Orlando sorprende a Detroit, líder del Este; Thunder, Celtics y Spurs arrollan

Publicado por Williams Perdomo 20 de abril, 2026

Orlando Magic sorprendió el domingo al vencer a los líderes de la Conferencia Este, los Detroit Pistons, en el juego inicial de su serie de primera ronda de los playoffs de la NBA, mientras que Boston Celtics, San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder ganaron sin despeinarse.

Orlando da un golpe en la mesa

Octavos del Este y llegados a los playoffs tras superar a Charlotte Hornets en el play-in, los Orlando Magic dieron el golpe al vencer a los sólidos líderes de esa conferencia, los Pistons, en el Little Caesars Arena de Detroit por 112 a 101.

Paolo Banchero anotó 23 puntos y el alemán Franz Wagner sumó 11 de sus 19 en el último cuarto, para que Orlando respondiera a una fenomenal actuación de 39 puntos de la estrella de los Pistons, Cade Cunningham.

Detroit llegó a ir perdiendo por hasta 13 en el primer cuarto y por 11 al inicio del tercero.

Un triple de Cunningham empató el marcador cuando quedaban 7:04 minutos en el tercer cuarto, pero el Magic volvió a despegarse.

Wembanyama debuta con 35 puntos

El prodigio francés Victor Wembanyama, de 22 años, debutó este domingo en los playoffs de la NBA con 35 puntos en la victoria de los San Antonio Spurs sobre los Portland Trail Blazers por 111 a 98.

Wemby había sido confirmado más temprano finalista al galardón de Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada, junto al al canadiense Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), vigente MVP, y al serbio Nikola Jokic (Nuggets), ya elegido en tres ocasiones (2021, 2022 y 2024).

El pívot francés, de 2,24 metros de altura, también figura entre los tres finalistas al trofeo de Defensor del año, que parece tener prácticamente en el bolsillo.

Se regaló en su debut en la postemporada una memorable actuación con 35 puntos, además de cinco rebotes, ante su público en el Frost Bank Center, en San Anotnio.

Los Spurs, cinco veces campeones de la NBA, disputan sus primeros playoffs desde 2019, se adelantaron así 1-0 en esta serie de primera ronda y serán locales nuevamente el martes en el Juego 2.

El Thunder, en modo campeón

El campeón vigente de la NBA, Oklahoma City Thunder, que terminó con el mejor récord en la temporada regular con 64 victorias y solo 18 derrotas, demostró el domingo que es serio candidato a revalidar el título.

Vapuleó 119 a 84 a los Phoenix Suns, octavos del Oeste, en el Paycom Center, en Oklahoma City, con 25 puntos de su estrella, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, actual MVP (jugador más valioso) de la NBA y de las Finales, secundado por 22 unidades de Jalen Williams.

El campeón dominó todo el partido y ya al descanso le sacaba 21 puntos a los Suns (65-44), que nunca ofrecieron resistencia pese a los 23 puntos anotados por Devin Booker.

El miércoles, nuevamente en el Paycom Center, se llevará a cabo el segundo juego de esta serie del Oeste.