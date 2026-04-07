Un muerto y dos heridos al explotar un camión con combustible cerca del canal de Panamá

Publicado por Williams Perdomo 7 de abril, 2026

Un muerto y dos heridos dejó este lunes la explosión de un camión de transporte de combustibles bajo un puente vehicular que cruza el canal de Panamá. La información fue confirmada por las autoridades.

La detonación provocó una impresionante llamarada que alcanzó la parte superior del viaducto y dio paso a una espesa nube de humo, según imágenes de videovigilancia y grabadas por testigos.

El hecho se produjo en un complejo privado donde camiones cisterna se abastecen de combustible, ubicado a un costado del Puente de las Américas, que pasa sobre el canal interoceánico.

Una persona que presuntamente trabajaba en el lugar falleció, mientras que dos bomberos sufrieron heridas leves, dijo el director del cuerpo de bomberos de Panamá, Víctor Álvarez.

La Autoridad Marítima no reportó afectaciones en el canal.

En tanto, el puente, que conecta a la capital con localidades del oeste, fue cerrado pues será sometido a revisiones este martes para determinar si sufrió daños por la exposición al fuego.