NBA: los Pacers dan la sorpresa ante los Knicks en el Madison Square Garden

El escolta de los Indiana Pacers T.J. McConnell AP / Cordon Press .

Publicado por Carlos Dominguez 11 de febrero, 2026

Los Indiana Pacers consiguieron el martes su triunfo más destacado de la temporada al imponerse 137-134 en la prórroga a los New York Knicks en el Madison Square Garden, poniendo fin así a una racha de cuatro derrotas consecutivas en la NBA.

A continuación, algunos de los momentos más destacados de la jornada:

Los Pacers enmudecen al Madison

Indiana abrió la prórroga con una racha de nueve puntos consecutivos, después de un cierre frustrante del tiempo reglamentario en el que el dominicano Karl-Anthony Towns igualó el marcador a 124 para los Knicks al encestar dos tiros libres cuando quedaban apenas centésimas en el reloj.

Fue la séptima derrota de la temporada para los Knicks en su propio estadio, frente a unos Pacers que solo habían ganado cuatro de sus 26 partidos como visitantes y que ocupan el último puesto de la Conferencia Este.

El camerunés Pascal Siakam se erigió como la figura del partido para Indiana, aportando 30 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos. "Siempre es hermoso jugar aquí, hemos luchado en todo momento", dijo Siakam. "Jugamos muy bien temprano en el tiempo extra, creo que todos hemos jugado en un gran nivel".

Por primera vez en la temporada, los Pacers superaron los 30 puntos en cada uno de los cuatro cuartos y establecieron un nuevo récord al encestar 18 triples en la campaña 2025-2026. Nueve de los once jugadores utilizados alcanzaron cifras de doble dígito, incluidos los cinco titulares.

La estrella Jalen Brunson aportó 40 puntos para los Knicks, mientras que Towns, que terminó expulsado por acumulación de faltas, firmó un doble-doble de 22 puntos y 14 rebotes.

Con esta derrota, los Knicks caen al tercer puesto del Este, con marca de 34-20, por detrás de los Boston Celtics (34-19) y de los sólidos líderes de la conferencia, los Detroit Pistons (39-13).

Durant y Sengün, una combinación imparable

Los Houston Rockets se apoyaron en los 26 puntos de Kevin Durant para imponerse 102-95 a Los Angeles Clippers en el Toyota Center, en Houston.

A sus 37 años, Durant logró sobreponerse a una noche de baja efectividad y cinco pérdidas de balón, apareciendo en los momentos decisivos del encuentro.

Como en tantas ocasiones esta temporada, el turco Alperen Sengün volvió a ser su socio ideal, aportando 22 puntos y siete rebotes. "Los Clippers son uno de los mejores equipos últimamente y logramos dominar el partido", comentó Sengün.

La pareja de Durant y Sengün representará a los Rockets en el Juego de las Estrellas que se disputará este fin de semana en la cancha de los Clippers.

"Significa mucho para mi familia, mi país y todas las personas que vienen a verme, estoy muy agradecido y espero que se sientan muy orgullosos", afirmó el centro turco de 23 años.

El trabajo defensivo de los Rockets marcó el camino a la victoria en la segunda mitad, al limitar a los angelinos a 20 puntos en el tercer cuarto y 23 en el último período.

Houston (33-19) logra su segunda victoria consecutiva y supera a los Denver Nuggets en la tercera posición de la Conferencia Oeste, quedando a siete juegos del líder, Oklahoma City Thunder.

Los Spurs aprovechan la ausencia de James y Doncic

Los San Antonio Spurs se impusieron con claridad por 136-108 a Los Angeles Lakers, que no pudieron contar con sus dos grandes figuras: LeBron James (artritis) y Luka Doncic (isquiotibiales).

La ausencia de James esta noche lo deja fuera de la elegibilidad para los premios de final de temporada en la NBA, poniendo fin a una racha de 21 campañas consecutivas.

Sin contemplaciones, el francés Victor Wembanyama firmó 25 puntos en el primer cuarto —17 de ellos de manera consecutiva— y acumuló 35 en la primera mitad, estableciendo un récord en la NBA para esta temporada.

La actuación del jugador en su tercer año cerró con 40 puntos, 12 rebotes y dos asistencias en apenas tres cuartos.

La nota negativa para San Antonio fue Stephon Castle, quien tuvo que abandonar el encuentro por molestias en la espalda tras un espectacular tapón en el segundo cuarto ante un intento de volcada de Rui Hachimura.

En los Lakers, y ante la ausencia de su padre, Bronny James disputó 25 minutos, en los que encestó cinco de sus diez tiros para sumar 12 puntos.

San Antonio (37-16) encadenó su quinta victoria consecutiva y redujo a tres juegos y medio la distancia con Oklahoma City Thunder, líder del Oeste.