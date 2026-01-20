Los Hoosiers se coronan campeones del fútbol americano colegial, en una final donde el estadio ovacionó a Trump

Publicado por Victor Jimenez 20 de enero, 2026

Los Indiana Hoosiers derrotaron este lunes por la noche a los Miami Hurricanes en la final del Campeonato Colegial de Fútbol Americano, disputado en el Hard Rock Stadium, con un marcador final de 27 a 21. Con esta victoria, el equipo de Indiana hace historia al consagrarse por primera vez en su historia como los campeones del fútbol americano colegial, logrando así una temporada absolutamente legendaria al haber llegado al partido de campeonato no solamente en el primer lugar sino también invictos, con una impresionante marca de 16 victorias y ni una sola derrota.

Por su parte los Hurricanes terminaron el partido hundidos en una enorme desazón, considerando las enormes expectativas que habían en torno al encuentro, tomando en cuenta que a pesar den no haber llegado a la final como los máximos favoritos al haber terminado de décimo en la temporada, las sensaciones de victoria eran indiscutibles al ser locales. De esta forma, el equipo de Miami tendrá que esperar otra amarga temporada para para poder volver a ser campeón, siendo su última coronación la lograda en el año 2001.

Los Hoosiers abrieron el marcador en el primer cuarto al lograr tres puntos en una serie ofensiva. La ventaja aumentó a 10-0 luego de un touchdown materializado tras un enorme esfuerzo de Charlie Becker, quien después de una recepción por la banda no dejó de moverse pese a tener dos hombres encima. Si bien los Hurricanes decepcionaron en los dos primeros cuartos y se metieron de a lleno al encuentro en los primeros momentos del tercero con un touchdown de Mark Fletcher, los Hoosiers volvieron a poner tierra de por medio.

Ya en el último cuarto, Fernando Mendoza, el mariscal de campo de raíces cubanas de los Hoosiers, sentenció el encuentro con un dramático touchdown para poner el marcador 24-14. A falta de 6 minutos y 37 segundos en el reloj, los Hurricanes se volvieron a acercar a la pizarra gracias a un touchdown de Malachi Toney, pero ya era muy tarde.

Ovación a Trump

El presidente Donald Trump asistió este lunes a la final entre los Hurricanes y los Hoosiers. A través de varias fotos publicadas en las redes sociales, se pudo ver al mandatario republicano junto a su familia entonando las notas del himno nacional y saludando a los espectadores que abarrotaron el estadio de Miami. El presidente recibió una considerable ovación en el momento en que la pantalla del estadio lo mostró junto a miembros de su familia, entre quienes se encontraban su nieta Kai y su hija Ivanka.

En una fotografía publicada por su yerna Lara, se pudo ver a Trump entrando al estadio junto a sus nietos poco antes del inicio del partido, en un Hard Rock Stadium arropado por el ruido ensordecedor de una fanaticada en plena ebullición al tratarse de la final del fútbol colegial, uno de los eventos deportivos más vistos en los Estados Unidos.

Otra importante figura del gobierno estadounidense que se mostró en el estadio junto a su familia fue el secretario de Estado Marco Rubio, quien en algunos videos pudo verse dentro del terreno de juego saludando a los jugadores.