Alivio térmico en gran parte del país: ¿qué temperatura se espera para lunes y martes?

Publicado por Santiago Ospital 12 de enero, 2026

Alivio térmico en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que este inicio de semana llegará con un clima "tranquilo" en "gran parte del país". Tras una racha de condiciones severas, el pronóstico indica una estabilización de la temperatura que traerá un respiro a millones de habitantes.

Lo mismo es cierto para las temperaturas, que subirán tras una noche de nieve, lluvia helada y granizo sobre todo en el noreste del país. "Se espera un tiempo inusualmente suave para gran parte de los 48 estados contiguos hoy y mañana", señaló el organismo. Esto último se debe a que una franja de vientos fuertes (conocidas como corriente en chorro o "jet stream") que se desplaza de oeste a este empujando el aire polar que aún persiste en el país.

El alivio se traducirá en los termómetros como temperaturas máximas superiores a la media tanto este lunes como el martes. Los grandes beneficiados serán los habitantes del centro del país, donde disfrutarán de máximas de entre los 10°C y 15°C (50°F y 60 50°F). "Casi 25-30 grados por encima de la media", remarcó el NWS.

Advertencias para la costa del Golfo y Washington

Aunque el NWS celebró el clima más tranquilo y cálido, advirtió que algunas zonas del país podrían quedar excluidas del alivio esperado para millones en el territorio continental este inicio de semana:

Estado de Washington: se esperan precipitaciones en el oeste, específicamente en la cara occidental de las montañas Olímpicas.

Costa del Golfo: es la única excepción al periodo de calor inusual. Se anticipan temperaturas mínimas "ligeramente por debajo de cero" durante la noche.

"¡Han vuelto las condiciones invernales más propicias para la temporada!", advirtieron desde el servicio meteorológico local de Nuevo Orleans, que quedará en las zonas del Golfo que no sentirán el alivio de inicios de semana.

"Se esperan heladas ligeras en las zonas al norte del corredor I-10/12 y la costa norte el lunes y el martes por la mañana", precisaron antes de aconsejar emprender medidas preventivas contra el frío, como garantizar que las mascotas no queden a la intemperie.

Recomendaciones para el frío en la costa del Golfo recomendaciones a tener en cuenta que pueden servir para cuidarse y cuidar a su familia.



Preparar su vivienda con antelación es clave. Tres recomendaciones fundamentales son:





Calefacción y suministro de combustible : es importante revisar que se posee combustible suficiente para la calefacción. También se recomienda tener equipos de calefacción de emergencia.

: es importante revisar que se posee combustible suficiente para la calefacción. También se recomienda tener equipos de calefacción de emergencia. Preparación del hogar : hay varias medidas que se pueden tomar antes de que llegue el frío para preparar un hogar, como cubrir las ventanas con plástico aislante. En general apuntan a aislar el interior de la vivienda de las bajas temperaturas en el exterior.

: hay varias medidas que se pueden tomar antes de que llegue el frío para preparar un hogar, como cubrir las ventanas con plástico aislante. En general apuntan a aislar el interior de la vivienda de las bajas temperaturas en el exterior. Kit de emergencia para el hogar : tener un kit de emergencia doméstico completamente abastecido. Debe incluir alimentos no perecederos, agua potable, linternas, baterías y medicamentos esenciales.

: tener un kit de emergencia doméstico completamente abastecido. Debe incluir alimentos no perecederos, agua potable, linternas, baterías y medicamentos esenciales. Prevención de caídas: utilizar arena o materiales antideslizantes sirve para mejorar la tracción, así como aplicar productos para derretir hielo en aceras, entradas y zonas de paso.

​Las bajas temperaturas y la nieve pueden producir problemas en la carretera. Los expertos recomiendan revisar el estado de las carreteras antes de emprender el viaje. Para eso, puede servirse de los mensajes del servicio meteorológico o el departamento de transporte locales.

​

​También recomiendan preparar un kit de emergencia para su vehículo. Además de un botiquín de primeros auxilios, se recomienda llevar: teléfono móvil adicional, cargador, baterías, mantas, linterna, alimentos no perecederos, velas para derretir nieve y poder beberla, saco de arena para mejorar la tracción, pala, rascador y cables de arranque para la batería del automóvil.



Asimismo, puede revisar el estado de su vehículo, inspeccionado desde la batería y los limpiaparabrisas hasta los neumáticos. Una vez en la carretera, conduzca despacio. Preste especial atención al estado de la ruta.

¿Cuándo vuelve el frío polar?

El frío volverá al este del país a partir del martes. En concreto, a la franja continental desde el Atlántico hasta la divisoria continental, por lo que la franja oeste del país (incluyendo partes de Montana, Wyoming, Colorado y Nuevo México).

Los episodios de tiempo invernal se verán en el Alto Medio Oeste y el Noreste, aunque no se esperan impactos de gran magnitud hasta el miércoles.