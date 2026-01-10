Caos en la frontera de Texas: un adolescente traficante provoca la muerte a dos inmigrantes y roba una patrulla policial

Publicado por VozMedia Staff 10 de enero, 2026

Un adolescente mexicano de 17 años fue detenido el jueves tras protagonizar una serie de hechos violentos vinculados al presunto tráfico de personas que dejaron dos inmigrantes muertos, múltiples persecuciones policiales y el robo de dos vehículos, entre ellos uno de la Patrulla de Carreteras de Texas, según informaron autoridades estatales y fuentes policiales.

De acuerdo con información publicada por Breitbart Texas, el joven fue identificado como Saúl García-Rodríguez, ciudadano mexicano, señalado como el conductor de una camioneta Toyota blanca que transportaba a seis presuntos inmigrantes indocumentados cuando fue detectada por agentes al sur de Laredo durante la madrugada del jueves. Al negarse a detenerse, se inició una persecución que culminó cuando el vehículo se estrelló contra un poste de luz en la cuadra 4700 de la avenida San Bernardo.

Como resultado del impacto, dos hombres murieron en el lugar. Las autoridades indicaron que ninguno de los ocupantes llevaba cinturón de seguridad. El resto de los pasajeros sobrevivió al choque.

Tras el accidente, García-Rodríguez fue trasladado a un hospital local y posteriormente quedó bajo custodia del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS). Sin embargo, según una fuente policial citada por el medio, el adolescente logró liberarse de las esposas, robar una unidad identificada de la Patrulla de Carreteras de Texas -que contenía un arma de servicio- y huir nuevamente.

Horas después, la patrulla fue localizada abandonada y dañada cerca del Lago Casa Blanca. El sospechoso continuó su fuga y, al ser confrontado por agentes de la Policía de Laredo, robó una segunda camioneta perteneciente a un equipo de topografía. Durante este episodio, un agente disparó contra el vehículo en un intento de detenerlo, sin lograr impactar al conductor.

La persecución finalizó la tarde del jueves cuando García-Rodríguez abandonó el vehículo e intentó cruzar el Río Grande hacia México. Un hidrodeslizador de la Patrulla Fronteriza impidió el cruce y permitió su captura en el agua.

Las investigaciones del caso están a cargo del Departamento de Seguridad Pública de Texas y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). De acuerdo con las autoridades, el adolescente podría enfrentar cargos como adulto, ya que la ley de Texas establece que los acusados de 17 años son procesados automáticamente en el sistema penal de adultos. Bajo la Ley contra el Tráfico de Personas de Texas, el delito puede clasificarse como felonía de primer grado cuando existen lesiones graves o fallecimientos.