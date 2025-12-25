El Departamento de Justicia presenta nuevos cargos federales contra el sospechoso del tiroteo contra la Guardia Nacional en DC

Publicado por Misty Severi 25 de diciembre, 2025

El Departamento de Justicia dijo el martes que ha presentado nuevos cargos federales contra el ciudadano afgano que cree que estuvo detrás de un tiroteo cerca de la Casa Blanca el mes pasado, que mató a un miembro de la Guardia Nacional e hirió a otro.

El ciudadano afgano Rahmanullah Lakanwal ha sido acusado por la muerte el 26 de noviembre de un miembro de la Guardia Nacional de Carolina del Sur, Sarah Beckstrom. También habría herido de gravedad a Andrew Wolfe, miembro de la Guardia Nacional de Carolina del Sur.

Los nuevos cargos, que incluyen el transporte de un arma de fuego en el comercio interestatal con la intención de cometer un delito y transportar un arma de fuego robada en el comercio interestatal, fueron presentados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en lugar del Tribunal Superior de Estados Unidos.

"La transferencia de este caso del Tribunal Superior al Tribunal de Distrito garantiza que podamos llevar a cabo el análisis serio, deliberado y de peso necesario para determinar si la pena de muerte es apropiada en este caso", dijo la fiscal federal Jeanine Pirro. "Sarah Beckstrom tenía sólo 20 años cuando fue asesinada y sus padres se ven ahora obligados a soportar la temporada navideña sin su hija. Andrew Wolfe, por la gracia de Dios, sobrevivió pero tiene un largo camino por delante en su recuperación."

La transferencia del caso significa que los funcionarios federales pueden solicitar la pena de muerte para Lakanwal si es declarado culpable, ya que no existe pena de muerte en el Tribunal Superior de Washington.

Lakanwal sigue acusado de asesinato en primer grado, agresión con intención de matar y posesión ilegal de un arma de fuego y se ha declarado inocente de los cargos.

